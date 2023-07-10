Готуйтесь до найгіршого: 3 знаки зодіаку, яких чекають тяжкі випробовування до кінця літа

До кінця літа кільком знакам зодіаку доведеться пережити непрості випробування. Що їх чекає у ці місяці – дивіться далі.

Овнам, Левам і Скорпіонам варто підготуватися до найгіршого сценарію. До кінця літа на них зваляться труднощі, пише 24 Канал.

Дивіться також Завжди досягають свого: знаки Зодіаку, які ніколи не здаються

Овен

На Овнів може чекати невдача в особистому житті. Контакт з другою половинкою втратиться, будуть конфлікти та сварки. Через емоційне напруження ви зриватиметеся на оточення.

Гороскоп для Овнів

Лев

У Левів є ризик втратити роботу. Через це представники знака зодіаку залишаться без доходу. Не варто одразу впадати в апатію: дайте собі час на відпочинок, а потім знову беріться за справи.

Гороскоп для Левів

Скорпіон

Скорпіонів може чекати підступна зрада з боку друзів. Є ризики, що це буде важкий удар у спину. Після цього виникне бажання замкнутися у собі, але цього робити не варто.

Гороскоп для Скорпіонів