Астролог Анастасія Бучковська розповіла про те, яким має бути ідеальний партнер для Риб. І найголовніше тут – усвідомити та повністю перейнятися цими людьми.

Яким має бути ідеальний партнер для Риб?

Не секрет, що Риби мають неймовірно розвинуту інтуїцію та емпатію. Вони чудово відчувають емоції різних людей та здатні знайти ті потрібні слова підтримки у будь-якій ситуації. Вони готові слухати.

Разом з тим Риби завжди випромінюють мрійливість. А в стосунках люди цього знаку зодіаку цінують щирість та відвертість.

Гороскоп для Риб

Звісно, такі поетичні натури мають і свої специфічні риси характеру. Інколи їхня емоційність може призводити до перепадів настрою. Також вони можуть бути дещо нерішучими, що залежить від настрою. Але хто з нас ідеальний? У всіх є свої нюанси.

Людина, яка хоче збудувати стосунки з Рибами, має бути для них буквально опорою. І в разі потреби стати "стіною" між нею і світом. У відповідь Риба даруватиме свою неймовірну любов та відданість.

Рибам потрібна людина, яка стане їх захистом від жорсткого світу. Вони мрійливі, ніжні і можуть бути легко вразливими. Їм необхідний партнер, який підтримає їхні мрії. Не буде висміювати й допоможе залишатися в потоці натхнення,

– розповіла астролог.

