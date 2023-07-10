Сумісні на 100%: 2 знаки зодіаку, які найкраще підходять Ракам

Народжені під сузір'ям Рака справляють враження холодних та стриманих людей. Втім, зі своїми партнерами вони відкриваються по-новому.

Представникам цього знаку найкраще підходять Риби та Скорпіони. Тим часом з Левами та Стрільцями Ракам важко, пише 24 Канал.

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Риби

Найвдалішою парою для Раків є Риби. Вони створюють безпечний простір для Раків, які нарешті можуть відкритися. Окрім того, народжені під цими знаками мають схожі темпераменти та сімейці цінності. Також у них спільна стихія – вода. Стосунки Раків та Риб будуть міцними.

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Скорпіони

У Раків та Скорпіонів часто збігаються погляди на життя. Представники цих знаків легко знаходять спільну мову. Вони розумні та всебічно розвинені. Така пара проводитиме багато часу разом. До речі, сильні сторони кожного з партнерів врівноважують слабкі іншого.

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