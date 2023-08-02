Сенс імені Юлія: хто за ним приховується

Серед усіх друзів і знайомих, у вас точно знайдеться дівчина на ім'я Юля. Тому що на сьогодні це ім'я є дуже вживаним в Україні. А що ще про нього відомо?

Юлія сміливо посідає одне з вагомих місць в списку найпопулярніших імен в Україні. Воно дуже швидко запам'ятовується. А що ж означає ім'я, звідки походить, коли Дні ангела – розкаже 24 Канал.

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Значення та походження імені

Юлія – ім'я, яке раніше промовляли як Іулія. Існує 2 варіанти ймовірного походження:

Перше – грецьке. Деякі фахівці переконані, що ймення бере початок з Давньої Греції. На українську мову перекладають як "пухнаста", "хвиляста", "кучерява".

Друга версія – що ім'я є римським. Вважається, що воно виникло з латинської мови. Трактується як "липнева" або "з роду Юліїв".

Коли Дні ангела

Юлія святкує свої іменини кілька разів на рік. А саме:

5 липня;

19 липня;

29 липня;

30 серпня;

31 серпня;

14 листопада;

17 грудня.

Відомі люди з цим ім'ям

Юлія Саніна – співачка, авторка пісень. Фронтвумен українського гурту The Hardkiss, який неодноразово ставав переможцем премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Була суддею шоу "X-Фактор" на каналі СТБ. Разом з Дімою Жуком посіли 2 місце в популярному проєкті "Танці з зірками" на "1+1". Була членом журі Національного відбору на Євробачення в 2023 році, а також ведучою самого пісенного конкурсу в Лондоні. Саніна стала новою тренеркою 13 сезону шоу "Голос країни".



Юлія Саніна / Фото з інстаграму співачки

Юлія Сахневич – танцюристка, хореографиня. Набула популярності завдяки відомому проєкту "Танцюють всі 3". Брала участь у різних сезонах шоу "Танці з зірками" разом з актором Павлом Вишняковим, телеведучим Даніелем Салемом та співаком "Позитивом".



Юлія Сахневич / Фото з інстаграму танцівниці

Юлія Думанська – співачка зі Львова. Протягом 5 років співала у гурті "Гламур". Співпрацювала з Віталієм Козловським. У 2016 році випустила пісню та кліп "Двічі в одну річку не війдеш", яка була кавером пісні Юлії Рай "Річка". Це принесло успіх співачці. Однією з найвідоміших пісень Юлії є "Я закохана", текст до якої написав Потап.



Юлія Думанська / Фото з інстаграму співачки