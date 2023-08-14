Що означає ім'я Любов: якого воно походження

Любов – дуже гарне жіноче ім'я з красивим звучанням та значенням. Воно асоціюється лише з позитивом, добром і теплом. Що ще відомо про це ім'я?

Любов – ім'я всім відоме в Україні, але не дуже популярне. Його не так часто обирають, як, наприклад, Анастасія чи Христина. Проте, воно – милозвучне та красиве. Що означає це ім'я, звідки походить, коли Дні ангела та який характер у цих жінок – розповість 24 Канал.

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Значення та походження імені

Любов – ім'я, яке бере початок з грецької мови. Його перенесли в українську не за фонетикою, а за змістом. Адже у грецькій мові ім'я та слово "любов" пишуться однаково.

Фахівці кажуть, що таке перенесення можна називати калькуванням. Бо ім'я Любов означає "любов".

Ім'я має різні цікаві форми: Люба, Любонька, Любочка, Любка, Любця, Любава, Любаша.

Коли Дні ангела

Свої іменини Любов святкує лише один раз у рік – 30 вересня.

Віряни добре знають мученицю Любов Римську – дев'ятирічну дівчинку, яка постраждала в гоніннях імператора Адріана. Була однією з дочок святої Софії Римської, разом з Вірою і Надією.

Характер Любові

Змалечку Любов проявляє себе доброю та комунікабельною дитиною. Легко йде на контакт з довколишніми. Щедро ділиться усім з іншими та багато допомагає. Їй не важко відкласти всі свої справи, аби комусь дати пораду.

Водночас з віком у Любові розвивається впевненість у собі та розуміння своїх бажань. Вона починає фільтрувати своє оточення, в якому можуть бути люди, які її використовують. Любов не буде терпіти поганого ставлення.

У стосунках – надійні та стабільні. Якщо вже обрали якусь людину, то це надовго. Такої ж самої відданості вимагають від своїх партнерів. Любов вміє збудувати тепле сімейне гніздечко, де буде добре усім членам сім'ї.