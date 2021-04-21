Зірки шоу-бізнесу проведуть Урок пам'яті Чорнобиля

Відомі шоумени й телеведучі Володимир Остапчук, Олександр Преподобний та Артем Неба стали викладачами тематичних Уроків пам'яті Чорнобиля для школярів 1-11 класів.

Напередодні 35-х роковин Чорнобильської трагедії група педагогів за підтримки Українського культурного фонду, Національного музею "Чорнобиль" та Європейського інституту Чорнобиля провела оновлення вже традиційних Уроків пам'яті Чорнобиля. Зміни були зроблені у зв'язку із появою нової інформації із розсекречених документів КДБ СРСР. Крім того, змінився й формат – Уроки тепер будуть представлені у варіанті цікавого сучасного відео.

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Зйомки Уроків Чорнобиля / Фото, надані організаторами

Де дивитися Уроки Чорнобиля?

26 квітня на сайті СhornobylLessons.com вчитель будь-якої школи України зможе знайти Урок пам'яті Чорнобиля, розроблений окремо для кожного з 1-го по 11-й класи, та влаштувати його перегляд для своїх учнів.



Володимир Остапчук / Фото, надані організаторами

Благодійну участь у проєкті взяли відомі українські теле- та радіоведучі Володимир Остапчук, Олександр Преподобний та Артем Неба, які спробували себе у ролях вчителів молодшої, середньої та старшої школи відповідно.

Учасники програми – про Чорнобильську трагедію

Кожен раз мене бере злість від цинічності тієї влади, від того, як вона брехала людям і не турбувалася про їхнє здоров'я, – емоційно коментує свою учать у проєкті Володимир Остапчук. – Головним для неї було зберегти своє "обличчя" на міжнародній арені. Мені було півтора роки, коли сталася аварія, і нас з сестрою-близнючкою, як зазвичай, вивозили гуляти в колясці. Батьки нічого не знали, у той час у ЗМІ нічого не просочувалося... А зараз, я більш ніж впевнений, що сучасні діти повинні знати цю історію, щоб таке недбале ставлення до людей більше ніколи не повторилося.



Запису відеоуроку / Фото, надані організаторами

Шоумен та ведучий Олександр Преподобний зізнається, що під час зйомки збагнув: "Круто було б побачити подібний проєкт у мій шкільний час. Адже для мого покоління Чорнобиль був лише примарною асоціацією зі словом "трагедія", а от про причини і наслідки ми мало що розуміли! Якщо після перегляду у школярів виникне бажання дізнатися про чорнобильську історію більше, вважатиму, що ми попрацювали недарма!"



Олександр Преподобний / Фото, надані організаторами

Погоджується з колегою ведучий і діджей Артем Неба:

Чорнобиль – це справді важка книга нашої історії, яку можна перечитувати сотні разів і кожного разу дописувати чергову главу. Нові факти, доступ до інформації, інтернет, вільні ЗМІ й бажання змін – допомагають чесно подивитися в очі трагедії. Звісно, драматизм катастрофи не піддається ніякому виміру й сколихнув весь світ. Наша країна довгий час була заручницею цих обставин та несла тягар, як приклад страшних помилок. Але я оптиміст, і вірю, що після чорної смуги прийде світла, а принесемо її ми з вами…



Артем Неба / Фото, надані організаторами

Про що розкажуть на Уроках Чорнобиля?

У залежності від віку школярів, на Уроках пам'яті Чорнобиля буде розкрито не лише наслідки радіаційного забруднення, а й медичні та соціальні наслідки аварії на ЧАЕС, в яких сьогодні ми живемо і з якими будуть жити наші нащадки. У старших класах розглянуть і політичні передумови та вплив трагедії на становлення незалежної України.

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Особливу увагу буде приділено інформаційній складовій – пропаганді, фейкам та маніпуляціям з боку влади СРСР, які напряму вплинули на кількість жертв трагедії. Інформаційна трагедія Чорнобиля повинна стати наочним прикладом в підручниках з інформаційної безпеки та кейсом для вивчення можливих наслідків нинішньої гібридної війни в Україні.