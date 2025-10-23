У День зимового сонцестояння Північна півкуля Землі отримує найменше світла через відхилення від Сонця, тоді як Південна – найбільше. У зв'язку з цим, ночі ставатимуть коротшими, а дні – довшими, пише 24 Канал з посиланням на Space.
Коли буде День зимового сонцестояння 2025?
Цьогоріч момент, коли наша планета досягне максимального нахилу осі від Сонця, припадає на неділю, 21 грудня 2025 року. Саме ця доба стане найкоротшим днем і, відповідно, найдовшою ніччю року у Північній півкулі, де розташована Україна.
Що цікаво, точний момент сонцестояння настане о 17-й годині 2 хвилини за київським часом, зазначає Astro Home Site.
День зимового сонцестояння 2025 / Фото Freepik
Які традиції Дня зимового сонцестояння?
- З давніх часів зимове сонцестояння мало велике значення в багатьох культурах. Після найдовшого періоду темряви наші предки сподівалися на швидке повернення тепла. Адже саме після цієї дати світловий день починає поступово збільшуватися.
- У цей день наші пращури дотримувалися певних традицій, бо вірили, що зимове сонцестояння символізує перемогу світла над темрявою та початок нового життєвого циклу.
- Так, люди позбавлялися старих речей і відпускали минуле, звільняючи простір для чогось нового. Крім цього, предки влаштовували прибирання в оселі, щоб не привабити нечисту силу, та допомагали нужденним.