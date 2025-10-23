У День зимового сонцестояння Північна півкуля Землі отримує найменше світла через відхилення від Сонця, тоді як Південна – найбільше. У зв'язку з цим, ночі ставатимуть коротшими, а дні – довшими, пише 24 Канал з посиланням на Space.

Коли буде День зимового сонцестояння 2025?

Цьогоріч момент, коли наша планета досягне максимального нахилу осі від Сонця, припадає на неділю, 21 грудня 2025 року. Саме ця доба стане найкоротшим днем і, відповідно, найдовшою ніччю року у Північній півкулі, де розташована Україна.

Що цікаво, точний момент сонцестояння настане о 17-й годині 2 хвилини за київським часом, зазначає Astro Home Site.

Які традиції Дня зимового сонцестояння?