День зимового сонцестояння 2023: коли відбудеться найдовша ніч у році

Зимове сонцестояння – важлива подія в астрономії. Адже тоді Сонце опускається найнижче до горизонту. Тому ніч стає найдовшою у році, а день – найкоротшим. Люди з нетерпінням чекають цього явища.

Дата зимового сонцестояння постійно змінюється. Воно може випадати на 21 або на 22 грудня. Коли ж цього року відбудеться сонцеворот, знає 24 Канал.

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День зимового сонцестояння 2023

Цього року зимове сонцестояння випадає на 22 грудня. Воно відбудеться о 05:27 за київським часом. За традицією, у цей день на Північну півкулю приходить зима. Після зимового сонцевороту ночі ставатимуть коротшими, а дні – довшими.

Наші предки вважали, що в День зимового сонцестояння Сонце дарує більше тепла. Тому світло нарешті перемагає темряву. Вночі люди святкували Різдво Коляди, який вважався одним з головних слов'янських богів Дажбога. Також розпалювали вогнище, прикрашали свої будинки й пекли обрядовий хліб, який мав форму серця.

Під час зимового сонцестояння не можна було влаштовувати гучні гуляння, вживати алкоголь та шкідливу їжу. Тому люди проводили день у сімейному колі, а ввечері накривали великий святковий стіл.

Ці традиції святкування збереглися й досі. У День зимового сонцестояння потрібно обов'язково займатися благодійністю та допомагати нужденним. Також заведено загадувати бажання, відпускати минуле та весь негатив, прибирати у будинку, щоб відігнати нечисту силу, яка гуляє надворі.