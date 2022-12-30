Ви у списку щасливиць: яким іменам пророкують удачу в Новому році

Жінки, яких назвали Софія, Анна та Марина, у прийдешньому році зможуть реалізувати свої плани та не мати бід. Читайте, яким чином пощастить дівчатам і жінкам у новому 2023 році.

Цей рік для Анн, Марин та Софій буде щасливим та безтурботним – зірки та сила їхніх імен допоможуть їм вдало провести рік та здійснити свої мрії, пише 24 Канал.

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Софія – "мудра"

У новому році на жінок з іменем Софія чекає швидка та вдала реалізація у любовному плані. Мудрі та розмажливі Софії зможуть знайти любов свого життя та щасливо розвивати свої відносини, не маючи проблем та конфліктів.

Софіям варто сконцентруватися на своєму внутрішньому самопочутті та з'ясувати, чого вони дійсно хочуть. Коли жінка з іменем Софія розбереться, чого вона очікує від життя, її ціль максимально швидко потрапить їй до рук.

Імена, яким пощастить у Новому році / Фото Unsplash

Марина – "морська"

Маринам у 2023 році доля видасть ключі від щастя – жінки з цим іменем зможуть безбідно жити у своє задоволення, розвиваючись та реалізовуючись у справі, яка їм до вподоби.

У цьому році амбітні Марини не тільки зможуть отримати омріяне робоче місце, але і заробити визнання завдяки своїй творчості. Головне – Маринам не потрібно соромитися і комплексувати – саме це допоможе зловити удачу, багатство та визнання за хвіст.

Імена, яким пощастить у Новому році / Фото Unsplash

Анна – "хоробрість"

Новий 2023 рік приготує для Анн несподівану поїздку, яка зможе перевернути їхнє життя з ніг до голови – звичайно ж, в хорошому плані. Жінкам з цим іменем треба бути готовими до авантюр, які зможуть забезпечити їм життя мрії.

Анни цього року покажуть свої найкращі якості та завоюють серця багатьох людей з оточення – комунікативні навички та природна харизма допоможуть досягти бажаних цілей та щасливо прожити 2023 рік.

Імена, яким пощастить у Новому році / Фото Unsplash