Є певні хитрощі: як захистити дерева від заморозків восени

Коли надворі стає холодніше, дерева переходять у період зимового спокою. Щоб вони не змерзли під час холодів, можна провести мульчування – укриття природніми або штучними матеріалами.

Це означає захист землі від негативних факторів, у цьому випадку – від морозів. Мульчею можуть слугувати як природні, так і штучні неорганічні матеріали. Це підтримує рослини у гарному стані.

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Чим замульчувати дерева

Хорошим органічним матеріалом є солома. Вона насичує ґрунт корисними речовинами та збільшує її родючість. Такий матеріал вбереже землю від морозів. Однак, треба бути обережним на ділянках, де можуть з'являтися шкідники, бо вони її погризуть.



Солома / Фото Pinterest

Опале листя – ще один вдалий варіант мульчі для плодових дерев і кущів. Він наповнює землю поживними речовинами та пришвидшує розвиток рослин весною. Ділянку під деревами варто покрити листям берези, вільхи, липи, клена. Але воно повинно бути сухим.



Опале листя / Фото Pinterest

Компост вважають одним із найбільш надійних органічних матеріалів для мульчування. Є один нюанс: він повинен бути витриманий принаймні 2 роки. Компост треба встелити на ділянку десь на 5 сантиметрів й зверху прикрити сіном або листям. Це захистить рослини від хвороб.



Компост / Фото Peregnoi.com

Торф оптимально використовувати на важких землях. Він покращує стан ґрунту та утримує вологу. Завдяки такій мульчі рослини навесні будуть рости краще. Як мульчу можна брати тільки перехідний та низинний торф. Свіжий торф не підійде для такої справи.



Торф / Фото "Флора лайф"

Тирса добре приживається на будь-якому типі землі, найкраще – разом із компостом. Вони підживлюють ґрунт корисними речовинами та захищають ділянку від морозів. Однак, її треба добре просушити перед використанням. Перед весною тирсу прибирають з ділянки.



Тирса / Фото Wood.ua

Хвоя найкраще підійде для мульчування на кислих землях. Часто цими гілочками покривають квіти від холоду та появи хвороб. Утім, особливість у тому, що хвойні голки окислюють ґрунт.