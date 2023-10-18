Это очень просто: как защитить деревья от заморозков осенью

Когда на улице становится холоднее, деревья переходят в период зимнего покоя. Чтобы они не замерзли во время холодов, можно провести мульчирование – укрытие природными или искусственными материалами.

Это означает защиту земли от отрицательных факторов, в этом случае – от морозов. Мульчей могут служить как природные, так и искусственные неорганические материалы. Это поддерживает растения в хорошем состоянии.

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Чем замульчировать деревья

Хорошим органическим материалом является солома. Она насыщает почву полезными веществами и увеличивает ее плодородие. Такой материал убережет землю от морозов. Однако нужно быть осторожным на участках, где могут появляться грызуны, потому что они ее испортят.



Солома / Фото Pinterest

Опавшие листья – еще один удачный вариант мульчи для плодовых деревьев и кустов. Он наполняет землю питательными веществами и ускоряет развитие растений весной. Участок под деревьями следует покрыть листьями березы, ольхи, липы, клена. Но оно должно быть сухим.



Опавшие листья / Фото Pinterest

Компост считается одним из самых надежных органических материалов для мульчирования. Есть один нюанс: он должен быть выдержан как минимум 2 года. Компост надо устилать на участок где-то на 5 сантиметров и сверху прикрыть сеном или листвой. Это оградит растения от болезней.



Компост / Фото Peregnoi.com

Торф оптимально использовать на тяжелых землях. Он улучшает состояние почвы и удерживает влагу. Благодаря такой мульче растения весной будут расти лучше. В качестве мульчи можно брать только переходный и низинный торф. Свежий торф не подойдет для такого дела.



Торф / Фото "Флора лайф"

Опилка хорошо приживается на любом типе земли, лучше всего – вместе с компостом. Они подпитывают почву полезными веществами и защищают участок от морозов. Однако ее нужно хорошо просушить перед использованием. Перед весной опилки убирают с участка.



Опилки / Фото Wood.ua

Хвоя лучше всего подойдет для мульчирования на кислых землях. Часто этими веточками покрывают цветы от холода и появления болезней. Впрочем, особенность в том, что хвойные иглы окисляют почву.