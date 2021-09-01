Красиві картинки-привітання з першим днем осені-2021

Промайнула безтурботна літня пора і вже на порозі нас очікує свіжа й прохолодна осінь. Восени настає час змін, час навчання, час повернення до холодних днів, які прикрашатимуть опалі жовті листки. Привітайте рідних і друзів з першим днем осені й нехай ця пора подарує їм море щастя й втіхи.

Журналісти LifeStyle 24 бажають вам насиченої і яскравої осені, яка потім назавжди залишиться у серці теплим спогадом. Нехай восени вас спіткає щастя і трішечки меланхолії, аби ви змогли повністю поринути у атмосферу цієї пори року.

До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Перший день осені-2021: картинки-привітання



Перший день осені: картинки привітання 2021



Привітання з першим днем осені 2021



Картинки з першим днем осені 2021



Перший день осені-2021: привітання та листівки



З першим днем осені!



Вітаю з першим днем осені!