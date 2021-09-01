Красиві картинки-привітання з першим днем осені-2021

1 вересня 2021 , 07:14
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Джерело:

24 канал

Промайнула безтурботна літня пора і вже на порозі нас очікує свіжа й прохолодна осінь. Восени настає час змін, час навчання, час повернення до холодних днів, які прикрашатимуть опалі жовті листки. Привітайте рідних і друзів з першим днем осені й нехай ця пора подарує їм море щастя й втіхи.

Журналісти LifeStyle 24 бажають вам насиченої і яскравої осені, яка потім назавжди залишиться у серці теплим спогадом. Нехай восени вас спіткає щастя і трішечки меланхолії, аби ви змогли повністю поринути у атмосферу цієї пори року.

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Перший день осені-2021: картинки-привітання


Перший день осені: картинки привітання 2021


Привітання з першим днем осені 2021


Картинки з першим днем осені 2021


Перший день осені-2021: привітання та листівки


З першим днем осені!


Вітаю з першим днем осені!

Автор: Андріана Будиш