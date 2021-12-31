Новий рік-2022: красиві привітання у віршах та прозі
Джерело:24 канал
З 31 грудня на 1 січня увесь світ відзначає прихід Нового року. Якщо ви вже обрали в чому будете зустрічати прийдешній рік, новорічне меню склали, а подарунки всім купили – тоді залишається лише знайти красиві привітання з Новим роком для друзів та близьких.
2022 рік пройде під знаком Водяного Тигра. Цей хижак володіє неабиякою мудрістю, сміливістю й запалом. Тож у Новому році краще зосередити свою увагу на вдосконаленні своїх талантів.
Читайте Зустрічаємо 2022: яка тварина стала символом цього року і в чому треба відзначати свято
Найкращі привітання з Новим роком у прозі
У свято Нового року ми щиро прагнемо бути разом зі своїми найдорожчими, дарувати їм свою любов і піклування. У цей чарівний час звідусіль з'їжджаються до рідної домівки близькі, навстіж відчинені ворота кожної оселі в очікуванні добра, щастя, міцного здоров'я, оберегом горять на святковому столі вогні – так було з прадавніх часів і буде завжди, поки живуть у серці почуття великої родини, любов до ближнього, єднання і злагоди.
***
З Новим роком вас! Від усієї душі бажаю всім великого людського щастя, міцного здоров’я, достатку, сімейного благополуччя, миру, тепла та любові у душах і серцях і Божої благодаті у ваш затишний дім!
***
Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб все життя було, як новорічна ніч. Нехай любов п'янить, як ігристе шампанське, навколо вибухають хлопавки щастя, простір осяюють феєрверки успіху, а доля регулярно залишає здійснені бажання під ялинкою твоїх мрій!
Привітання з Новим роком 2022 у прозі / Фото Pixabay
***
Настав рік Водяного Тигра! Нехай життя наповнюється світлими моментами, а твої сміливість і мудрість допомагають досягати висот, домагатися бажаного, знаходити шукане і йти вперед до своєї найзаповітнішої мрії! З Новим роком!
***
Вітаю з Новим роком-2022! Нехай же він завалить вас оберемком світлих надій, щирих усмішок та оригінальних подарунків. А ще – замете хуртовиною грошових купюр, закрутить у вирі романтичних почуттів, заморозить проблеми і зігріє пристрасними поцілунками. Нехай прийдешній рік буде щасливим!
***
Нехай Новий рік стане ще одним приводом для звершення найпотаємніших бажань! Бажаю, щоб цей час став роком звершень! Нехай всі твої бажання і мрії будуть світлими і чистими, а їх звершення негайним і безперешкодним! Здоров'я тобі й багато радощів у цьому 2022!
***
З Новим роком! Бажаю в цю чарівну ніч, щоб тільки щастя входило в ваш будинок, а з ним здоров’я, любов і удача. Нехай щастить у всьому і завжди, а мрії починають збуватися з першими ударами курантів. У всіх розпочатих справах нехай неодмінно чекає успіх, а диво новорічної ночі не покине вас весь рік!
Красиві привітання з Новим роком 2022 у прозі / Фото Unsplash
***
З Новим роком! Бажаю, щоб цього року виконувалися всі, навіть найменші, мрії. Щоб стало більше тепла, відкрилося більше можливостей, з’явилися неймовірні перспективи, нові друзі, горів вогонь в домашньому вогнищі, грала посмішка на обличчях близьких. Нехай збудеться найзаповітніше!
***
Щиро вітаю Вас з Новим Роком! Бажаю весь наступний рік бути в оточенні виключно доброзичливих і позитивних людей, відчувати тільки приємні емоції і радіти кожному прожитому дню. Хай цей Новий Рік стане для Вас особливим!
***
Хочу привітати з Новим роком! Бажаю казки та див в майбутньому новому році! Нехай всі бажання здійсняться, найзаповітніші, незвичайні, довгоочікувані. Нехай Новий рік принесе у Вашу оселю нові успіхи і досягнення, нові радісні емоції, щастя і любов!
Привітання з Новим роком-2022 у віршах
З новим роком привітаю
І тихенько побажаю,
Щоб вогні палали ясно,
В домі було завжди щастя,
Щоб новий прийдешній рік
Дав вам свято на весь вік.
Хай вас радує життя.
Вас вітаю щиро я!
***
З роком Тигра я вітаю,
Хай щасливим буде він,
Принесе нехай вам вихор
Позитивних тільки змін.
Хай успішними лиш будуть
Починання ваші всі,
Біди вас нехай забудуть,
Буде хай любов в житті.
Привітання з Новим роком 2022 у віршах / Фото Unsplash
***
Коли проб'є дванадцята година,
І старий рік зустрінеться з Новим,
Хай пощастить і Вам, і всій родині,
Всміхайтесь і радійте нині!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка, щоб затрималась на вік,
І під ялинку, щоб чарівні речі
Приніс Вам щедрий дядько Новий Рік!
***
З Новим роком, любі друзі!
Хай він почнеться в білій смузі,
І світлі будуть його дні,
Щасливі, добрі і ясні!
В душі хай буде світло й чисто,
Хай світить сонце променисте.
Натхнення, затишку, тепла,
Любові, миру і добра!
***
В новорічну ніч казкову
Зичу долю вам шовкову,
Щоб в любові та добрі
Проживали усі дні!
Щоб у вашій в оселі
Празники були веселі,
Щоб у кожному куточку
Музика лилась дзвіночком!
Гарні привітання з Новим роком 2022 у віршах / Фото Unsplash
***
На ялинці загорілись
Таємничі вже вогні.
З Новим роком вас вітаю!
Щастя всій вашій рідні.
Щоб бажання, що сказали
В небо ви у пізній час,
Всі здійснились неодмінно,
Був завжди добробут у вас.
Старий рік забрав хвороби,
Ваші біди та жалі,
Тільки в радості й мирі
В новім році, щоб жили.
***
Хай здійсниться казка новорічна!
Хай любов гаряча буде й вічна,
Хай достатку повна хата буде,
Вільний подих хай наповнить груди!
Хай щастить, удача хай сміється,
І найважча справа хай вдається.
Рік Новий, чарівний та казковий
Мрії хай здійснить обов'язково!
***
Знову Новий рік
У сніговій шапці на порозі!
Уповільнює час хід,
Лише одна мрія в дорозі.
Щастя нам несе в жмені
Те, що в житті не зустрічали.
Мені, будь ласка, прости
Торішні печалі.
Я в дванадцятій годині
У сукні білосніжному
Свято у серці принесу
Поцілую ніжно!
***
Нехай у новорічну ніч
Злетять турботи з Ваших пліч!
Бажаємо, щоб всі мороки
Вас обминали чемно боком,
А успіхи в новому році
Чекали Вас на кожнім кроці
І грубих грошей повен міх
Щоб заробили Ви за рік!
У переддень Різдвяних свят
Бажаємо дзвінких коляд,
Щоби здоров’я, як граніт,
Бог дарував на сотню літ,
Безміри щастя в році цім!
Віншуємо це щиро всім!