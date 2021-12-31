Новий рік-2022: красиві привітання у віршах та прозі

З 31 грудня на 1 січня увесь світ відзначає прихід Нового року. Якщо ви вже обрали в чому будете зустрічати прийдешній рік, новорічне меню склали, а подарунки всім купили – тоді залишається лише знайти красиві привітання з Новим роком для друзів та близьких.

2022 рік пройде під знаком Водяного Тигра. Цей хижак володіє неабиякою мудрістю, сміливістю й запалом. Тож у Новому році краще зосередити свою увагу на вдосконаленні своїх талантів.

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Найкращі привітання з Новим роком у прозі

У свято Нового року ми щиро прагнемо бути разом зі своїми найдорожчими, дарувати їм свою любов і піклування. У цей чарівний час звідусіль з'їжджаються до рідної домівки близькі, навстіж відчинені ворота кожної оселі в очікуванні добра, щастя, міцного здоров'я, оберегом горять на святковому столі вогні – так було з прадавніх часів і буде завжди, поки живуть у серці почуття великої родини, любов до ближнього, єднання і злагоди.

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З Новим роком вас! Від усієї душі бажаю всім великого людського щастя, міцного здоров’я, достатку, сімейного благополуччя, миру, тепла та любові у душах і серцях і Божої благодаті у ваш затишний дім!

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Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб все життя було, як новорічна ніч. Нехай любов п'янить, як ігристе шампанське, навколо вибухають хлопавки щастя, простір осяюють феєрверки успіху, а доля регулярно залишає здійснені бажання під ялинкою твоїх мрій!



Привітання з Новим роком 2022 у прозі / Фото Pixabay

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Настав рік Водяного Тигра! Нехай життя наповнюється світлими моментами, а твої сміливість і мудрість допомагають досягати висот, домагатися бажаного, знаходити шукане і йти вперед до своєї найзаповітнішої мрії! З Новим роком!

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Вітаю з Новим роком-2022! Нехай же він завалить вас оберемком світлих надій, щирих усмішок та оригінальних подарунків. А ще – замете хуртовиною грошових купюр, закрутить у вирі романтичних почуттів, заморозить проблеми і зігріє пристрасними поцілунками. Нехай прийдешній рік буде щасливим!

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Нехай Новий рік стане ще одним приводом для звершення найпотаємніших бажань! Бажаю, щоб цей час став роком звершень! Нехай всі твої бажання і мрії будуть світлими і чистими, а їх звершення негайним і безперешкодним! Здоров'я тобі й багато радощів у цьому 2022!

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З Новим роком! Бажаю в цю чарівну ніч, щоб тільки щастя входило в ваш будинок, а з ним здоров’я, любов і удача. Нехай щастить у всьому і завжди, а мрії починають збуватися з першими ударами курантів. У всіх розпочатих справах нехай неодмінно чекає успіх, а диво новорічної ночі не покине вас весь рік!



Красиві привітання з Новим роком 2022 у прозі / Фото Unsplash

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З Новим роком! Бажаю, щоб цього року виконувалися всі, навіть найменші, мрії. Щоб стало більше тепла, відкрилося більше можливостей, з’явилися неймовірні перспективи, нові друзі, горів вогонь в домашньому вогнищі, грала посмішка на обличчях близьких. Нехай збудеться найзаповітніше!

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Щиро вітаю Вас з Новим Роком! Бажаю весь наступний рік бути в оточенні виключно доброзичливих і позитивних людей, відчувати тільки приємні емоції і радіти кожному прожитому дню. Хай цей Новий Рік стане для Вас особливим!

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Хочу привітати з Новим роком! Бажаю казки та див в майбутньому новому році! Нехай всі бажання здійсняться, найзаповітніші, незвичайні, довгоочікувані. Нехай Новий рік принесе у Вашу оселю нові успіхи і досягнення, нові радісні емоції, щастя і любов!

Привітання з Новим роком-2022 у віршах

З новим роком привітаю

І тихенько побажаю,

Щоб вогні палали ясно,

В домі було завжди щастя,



Щоб новий прийдешній рік

Дав вам свято на весь вік.

Хай вас радує життя.

Вас вітаю щиро я!

***

З роком Тигра я вітаю,

Хай щасливим буде він,

Принесе нехай вам вихор

Позитивних тільки змін.

Хай успішними лиш будуть

Починання ваші всі,

Біди вас нехай забудуть,

Буде хай любов в житті.



Привітання з Новим роком 2022 у віршах / Фото Unsplash

***

Коли проб'є дванадцята година,

І старий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і Вам, і всій родині,

Всміхайтесь і радійте нині!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка, щоб затрималась на вік,

І під ялинку, щоб чарівні речі

Приніс Вам щедрий дядько Новий Рік!

***

З Новим роком, любі друзі!

Хай він почнеться в білій смузі,

І світлі будуть його дні,

Щасливі, добрі і ясні!

В душі хай буде світло й чисто,

Хай світить сонце променисте.

Натхнення, затишку, тепла,

Любові, миру і добра!

***

В новорічну ніч казкову

Зичу долю вам шовкову,

Щоб в любові та добрі

Проживали усі дні!

Щоб у вашій в оселі

Празники були веселі,

Щоб у кожному куточку

Музика лилась дзвіночком!



Гарні привітання з Новим роком 2022 у віршах / Фото Unsplash

***

На ялинці загорілись

Таємничі вже вогні.

З Новим роком вас вітаю!

Щастя всій вашій рідні.

Щоб бажання, що сказали

В небо ви у пізній час,

Всі здійснились неодмінно,

Був завжди добробут у вас.

Старий рік забрав хвороби,

Ваші біди та жалі,

Тільки в радості й мирі

В новім році, щоб жили.

***

Хай здійсниться казка новорічна!

Хай любов гаряча буде й вічна,

Хай достатку повна хата буде,

Вільний подих хай наповнить груди!

Хай щастить, удача хай сміється,

І найважча справа хай вдається.

Рік Новий, чарівний та казковий

Мрії хай здійснить обов'язково!

***

Знову Новий рік

У сніговій шапці на порозі!

Уповільнює час хід,

Лише одна мрія в дорозі.

Щастя нам несе в жмені

Те, що в житті не зустрічали.

Мені, будь ласка, прости

Торішні печалі.

Я в дванадцятій годині

У сукні білосніжному

Свято у серці принесу

Поцілую ніжно!

***

Нехай у новорічну ніч

Злетять турботи з Ваших пліч!

Бажаємо, щоб всі мороки

Вас обминали чемно боком,

А успіхи в новому році

Чекали Вас на кожнім кроці

І грубих грошей повен міх

Щоб заробили Ви за рік!

У переддень Різдвяних свят

Бажаємо дзвінких коляд,

Щоби здоров’я, як граніт,

Бог дарував на сотню літ,

Безміри щастя в році цім!

Віншуємо це щиро всім!