Привітання з Днем ангела Степана: теплі слова для іменника у віршах та прозі

9 січня чудове свято у чоловіків з іменем Степан. Вони святкують свій День ангела. Також цього ж дня згідно з церковним календарем вшановують святого Степана, який був дияконом Єрусалимської християнської громади.

З нагоди Дня ангела Степана 24 канал пропонує добірку привітань у віршах та прозі. Це точно потішать власників цього популярного імені й викличе у них усмішку та щирі емоції.

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День ангела Степана – привітання у віршах

Застелила білим снігом,

Землю хуртовина,

А святковий стіл накрила,

Біла скатертина.

В день зимовий гріють душу,

Теплі побажання,

Настрій свята в серці творять,

Щирі привітання!

В іменини ми бажаємо,

Щодня та щомиті,

Хай тобі допомагає,

Ангел покровитель!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела, Степане,

Прийми привітання!

***

Стільки друзів, стільки знайомих,

Ти без спілкування не проживеш,

Степане, дорогий, тебе вітаю,

Ти щастя всім людям просто даєш.

І я сьогодні тобі побажаю,

Успіху, удачі й, звичайно, добра,

Нещастя нехай від тебе відступають,

І втілиться в реальність мрія твоя!

***

Імениннику – щастя безмірного,

Імениннику – друга вірного,

Імениннику – зими найсніжнішої,

Імениннику – любові найніжнішої,

Імениннику – сонця променистого,

Імениннику – неба чистого!

Імениннику – Степану, бажаю удачі.

Хай буде так – а не інакше!

День ангела Степана – привітання з іменинами, вірші та проза / Фото "Радіо Максимум"

Сьогодні день твого святого,

Що Ангелом зветься.

Здоров’я гарного, міцного

Бажаю, як ведеться.

Хай буде щастя і достаток

Завжди у твоєму домі!

Хай буде радості багато,

Забудь про сум та втому.

Нехай Ангелик захищає

Від зла й людей не щирих.

Степан, я тобі бажаю

Добра, та в серці Миру.

***

Я помолюсь за Степана всім ангелам у світі

І попрошу волошку у стиглому житі,

І попрошу здоров’я і щастя для тебе,

Радості світлої, синього неба.

Я попрошу для тебе тільки віри й сили,

Щоби біди тебе не змели, не скосили.

Я попрошу для тебе сили криці й сталі,

Щоб турботи щоденні в дорозі відстали.

Я помолюсь за тебе всім ангелам у світі,

Хай дарують роки тобі довгі й світлі.

***

Свят у світі є багато.

Іменини – також свято –

Наймиліше від усіх:

Подарунки й пиріг –

Все Степан, усе – для тебе.

Зазирає янгол з неба

На твоє веселе свято

Й ніби хоче нагадати,

Що святий у тебе є

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Любим будь і людям й Богу,

Не цурайсь свого святого –

Й кожен свій день іменин

Відсвяткуй разом із ним.

***

Посміхнися нам, Степане,

Ти й насправді Богом даний

Любий нам усім.

Твій характер,

Твоя вдача,

Промінь сонечка неначе,

Зігріва завжди наш дім!

Раді ми тебе любити,

Твоя теща, жінка, діти,

Твій поважний тесть,

Довгу оду оттакенну

Всі ми радісно й натхненно

Склали нині на твою честь.

День ангела Степана – гарні привітання у прозі та віршах / Фото з відкритих джерел

Привітання у прозі з Днем ангела Степана

Прийми наші гарячі привітання з днем ​​твого Ангела! У це особливє свято хочеться побажати зустрічати на шляху тільки справжні цінності! Любові, здоров’я, взаєморозуміння тобі Степан!

***

Степане, сьогодні День твого ангела-охоронця. Я тебе вітаю і хочу побажати, щоб твій невидимий захисник оберігав тебе від різних бід і напастей, щоб направляв тебе на вірний шлях, не давав тобі сумувати й впадати в депресію, щоб відганяв від тебе дурні й непотрібні думки. Я хочу тобі побажати, щоб ти частіше посміхався, адже, коли ти посміхаєшся, твій ангел світиться від щастя і це світло відбивається у тебе в очах. Нехай твій ангел оберігає тебе! Будь щасливим!

***

Вітаю тебе від щирого серця з Днем ангела. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками й сонячним настроєм, красивими заходами й неймовірною радістю душі!

***

Степан, нехай сьогодні Господь вкаже тобі шлях, по якому підеш далі, в супроводі свого ангела і вірних друзів. Пам’ятай – ми тебе любимо і завжди прийдемо на допомогу!

День ангела Степана – неймовірні привітання, вітання у прозі та віршах / Фото "Радіо Максимум"

Степане, від щирого серця вітаємо вас з іменинами! Бажаємо, щоб удача, успіх і натхнення були вірними супутниками у всіх ваших починаннях, а здоров'я, щастя і добробут були постійними у щоденному житті! Щоб накопичений життєвий досвід і мудрість допомогли досягти нових висот! Нехай збудуться всі найпотаємніші бажання і прагнення, збережеться все хороше, що є у вашому житті й збільшаться миті радості, любові та оптимізму. Наполегливості й терпіння у вирішенні щоденних завдань!

***

Степане, зі святом тебе! Бажаю гарного настрою, сонця, щастя, радості й успіху у всіх починаннях. Будь як кіт в сметані – оточений достатком, комфортом і розкішшю. Завжди вір у краще, досягай вершин і отримуй все найкраще!

***

Степан, вітаю з Днем ангела! Нехай кожна мить приносить сотні шансів зробити життя ще яскравішим і щасливішим! Нехай будь-яка хвилина дарує тільки вдачу і море позитиву! І ангел-хранитель береже тебе від усіх негараздів.

***

Степан, вітаю з чистим і світлим святом, днем ​​твого ангела-хранителя. Бажаю тобі ніколи не сумніватися в його допомозі й рішеннях. Іноді через випробування ми отримуємо цінні уроки життя і все це відбувається не дарма, хоч іноді й болісно. Бажаю тобі, щоб таких уроків було менше, щоб по життю були добрі сюрпризи, світлі люди та радісні події.