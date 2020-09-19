Найголовніший пісенний конкурс Євробачення не відбулося цього року через пандемію коронавірусу. Його перенесли на 2021 рік. Організатори назвали чотири варіанти проведення конкурсу.

Організатори пісенного конкурсу Євробачення-2021 розповіли про чотири варіанти проведення. Вони поділилися рішенням на офіційному сайті.

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Нагадаємо, що Євробачення 2020 мало відбутися 12 травня у Роттердамі, проте через пандемію коронавірусу конкурс скасували. Тоді організатори зазначали, що намагалися знайти альтернативу, але їм не вдалося. Міжнародний конкурс перенесли на 2021 рік, переможця оголосять 22 травня.

Чотири варіанти проведення Євробачення 2021

Традиційний концерт.

У цій ситуації буде провелено звичний конкурс. Він відбудеться в залі Ahoy в Роттердамі. Організатори зазначили, що цей варіант найбільш можливий, якщо знайдуть вакцину від COVID-19.

Концерт з дотриманням соціальної дистанції.

Цей варіант є найбільш можливим. Він схожий до першого, але з додатковими обмеженнями: соціальна дистанція в 1,5 метра, учасники прибуватимуть з визначеною невеликою кількістю людей. Додаткові заходи будуть також обмежені.

Концерт "з дому".

Конкурс буде так само проводитися в Роттердамі. Проте ті артисти, котрі не зможуть приїхати до Нідерландів, будуть виступати з сцени в своїй країні, а їхнє шоу транслюватиметься онлайн у залі. Ті, кому буде дозволено приїхати, виступатимуть в Роттердамі. Кількість глядачів обмежена.

Повністю онлайн-формат.

Всі виступи учасників у випадку впровадження в Нідерландах жорсткого карантину будуть відбуватися з своїх країн та транслюватися онлайн.

З чотирьох варіантів виберуть один на початку весни. Організатори опиратимуться на ситуацію, що складеться в 2021 році.