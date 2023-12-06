Прослужить 20 років: як правильно обирати штучну ялинку

Чи не кожен українець хоче поставити у своєму домі новорічну красуню. Все частіше люди обирають саме штучні ялинки, адже це набагато зручніше та практичніше. Насамперед, таким чином, ми бережемо природу, бо не купуємо вирубані з лісу дерева.

Штучна ялинка може прослужити вам навіть 15-20 років, тоді як живу – ми мусимо викидати одразу після свят. До того ж такий варіант не буде обсипатися, й вам не доведеться часто робити прибирання. А як правильно обрати якісну штучну ялинку – знає 24 Канал.

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Вибір штучної ялинки: на що звернути увагу

Під час вибору штучної ялинки важливо звернути увагу на матеріал, з якого вона виготовлена. Від цього залежить, наскільки довго вам прослужить новорічна красуня.

Популярним варіантом є поліпропілен. З нього ялинка має вигляд, наче справжня . Тому саме з поліпропілену дуже часто виготовляють штучні дерева. Він вважається стійким, тож буде довго функціонувати.

. Тому саме з поліпропілену дуже часто виготовляють штучні дерева. Він вважається стійким, тож буде довго функціонувати. Дуже поширені ялинки з хвоєю з ПВХ. Гілочки таких дерев є дуже пишними, попри невисоку ціну. Штучні дерева з ПВХ відрізняються м'якістю , а ще – вони гарно гнуться. Тож якщо вам потрібен бюджетний варіант, це саме те, що треба.

, а ще – вони гарно гнуться. Тож якщо вам потрібен бюджетний варіант, це саме те, що треба. Штучне деревце з волосіні має вигляд більше сосни, а не ялинки. Можна помітити, що голочки цих дерев – довгі, щільні та їх практично неможливо зігнути. Іноді волосінь додають до ПВХ, аби гілки були пухнастішими.

Є ще деякі особливості, які потрібно врахувати під час купівлі штучної красуні. Перед покупкою запитайте у продавця, чи має він сертифікат якості на штучні дерева. Наявність документа – означатиме, що ялинку виготовили відповідно до всіх правил. У такому разі жодної шкоди вона не принесе.

Спробуйте понюхати штучне дерево. Якісний виріб не повинен мати різкого запаху , а особливо – зі шлейфом хімічних засобів.

, а особливо – зі шлейфом хімічних засобів. Є ще один простий лайфхак, як перевірити якість ялинки. Намагайтеся легко потягнути за голочки або провести рукою проти хвої. Якщо хвоя не відлітає та повертається у попереднє положення, то виріб є хорошим.

Зверніть увагу, що у штучної ялинки не має бути видно дроту , на якому розміщується хвоя.

, на якому розміщується хвоя. Якщо ви хочете повісити багато прикрас на ялинку, тоді треба обирати не дуже пухнасті варіанти. Однак, якщо вам до душі мінімалістичний декор, то варто придивитися до сосни, на якій зазвичай більше хвої, ніж на ялинці.

До речі, є кольори, які краще не використовувати для прикрашання ялинки у 2024 році.