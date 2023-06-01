Назвати дитину, як хочеться – не вийде: 9 країн, де діють обмеження щодо імен

Здавалося б, що у такому питанні як вибір імені для своєї дитини не може бути жодних обмежень. Але це не так. Є імена, які заборонено давати дітям у різних країнах світу.

У багатьох країнах можна сміливо обирати будь-яке ім'я для своєї дитини. Втім, є такі, де ця свобода – обмежена. 24 Канал підкаже, які імена заборонено давати дітям у різних країнах світу.

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Заборонені імена

У Австралії не можна називати дітей Ікея, адже це назва шведської меблевої компанії. Під забороною всі імена, які пов'язані з релігією, наприклад, Сатана, Христос.



Австралія / Фото Smartfly

У Новій Зеландії заборонено використовувати імена "Королева", "Герцог", "Принцеса" та будь-які королівські титули.



Нова Зеландія / Фото tripmydream

У Мексиці забороняється використовувати імена вигаданих персонажів або ті, над якими можуть насміхатись. Зокрема, Обрізання, Герміона, Бургер Кінг, труси, Шпинат.



Мексика / Фото Travel

Географічні назви перебувають під забороною в Індії. Тобто, India або Delhi не можна називати новонароджених. Також утримуються від будь-яких назв релігійного походження.



Індія / Фото Везувій Тревел

У деяких мовах Lord перекладається як "Господь". Тож у Німеччині не можна давати таке ім'я. Люцифер – аналогічно заборонений.



Німеччина / Фото Українська правда

Франція ставить табу на назви, пов'язані з їжею: Нутелла, Полуниця. Нещодавно до цього списку потрапило ім'я Принц Вільям для хлопчиків та Міні Купер для дівчаток. Не намагайтесь використовувати у Франції імена з "Гри престолів".



Франція / Фото Mind.ua

Ізраїль також суворо ставиться до релігійних назв: Богом назвати свого новонародженого не зможе ніхто.



Ізраїль / Фото Travel

У Китаї суворо ставляться до ісламських імен, або до тих, які містять символи чи латинські букви.



Китай / Фото КНУ ім. Шевченка

Португалія скептично ставиться до ім'я Філіп. Назвати немовля Phillip не зможете, а Filipe – використовуйте без проблем.



Португалія / Фото TPG