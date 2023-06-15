Нагадайте про себе: 3 знаки зодіаку, яким треба привернути увагу начальства

Деяким знакам зодіаку варто нагадати про себе спонсорам та начальству. Є сприятливий період отримати символічну чи й фінансову нагороду.

Перед босом завжди слід демонструвати працьовитість та завзятість. Ракам, Стрільцям та Водоліям слід привернути увагу начальства, щоб довести свою важливість, пише 24 Канал.

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Рак

Раки можуть опинитися у потрібному місці в потрібний час – і саме це приверне увагу начальства. Вам потрібно довести, що ви з відповідальністю ставитеся до завдань та готові виконувати різні замовлення.

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Стрілець

Стрільці отримають чимало можливостей та шансів найближчим часом. Тому потрібно використати це та привернути увагу шефа. Слід показати свої позитивні риси.

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Водолій

Деякі представники Водоліїв можуть нагадати про себе заради розвитку свого проєкту. Демонструючи свої знання, їм вдасться отримати додаткові кошти.

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