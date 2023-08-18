Не Овен чи Близнюки: 3 знаки зодіаку, які чи не завжди сумні та злі

Деякі люди схильні до суму та злості. Астрологи переконані, що на це також впливають знаки зодіаку.

Так, Водолій, Риби та Стрілець найчастіше бувають сумними та злими, пише 24 Канал.

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Водолій

Народжені під цим знаком зодіаку емоційно чутливі. Водолії схильні до переживань і тривожності. Нерідко їх легко вивести з себе. Коли зляться, можуть бути нервовими та неспокійними.

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Риби

Представники цього знаку зодіаку часто можуть дивитися на світ через рожеві окуляри, що нерідко призводить до розчарувань. Риби переживають, коли їм щось не вдається. Вони схильні сумувати та брати все близько до серця, а ще злитися, перш за все, на себе.

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Стрілець

Цей знак зодіаку нерідко замикається в собі. Стрільці схильні впадати в смуток. Окрім того, мають запальний характер, адже їхня стихія – вогонь. У моменти злості можуть наговорити лишнього.

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