Справжні марнотрати: які знаки зодіаку витрачають найбільше грошей

Частина людей тримаються чи не за кожну зароблену копійку. Тим часом інші з легкістю витрачають гроші.

Так-от, згідно з астрологією, найбільшими марнотратами за знаком зодіаку є Лев, Стрілець, Телець і Терези. Про це пише 24 Канал.

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Лев

Усім відомо, що народжені під цим сузір'ям обожнюють бути в центрі уваги. Окрім того, Левам до душі насолоджуватися розкішшю. Тож вони можуть витратити значну суму, наприклад, на ексклюзивні речі.

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Стрілець

Ці люди завжди шукають нові пригоди. Вони можуть дуже швидко та необдумано витрачати гроші на подорожі та різноманітні розваги.

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Терези

У пошуках гармонії, перш за все, з собою, Терези часто прагнуть створити гарний вигляд та почуття комфорту. На це можуть витрачати багато грошей.

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Телець

Представники цього знаку зодіаку дуже сильно цінують матеріальний комфорт. Їм часто потрібна якісна їжа, модний одяг та предмети розкоші. Тельці не скупляться на це.

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