Зараз важливо не наробити собі додаткових проблем та почати реально працювати над проблемами у стосунках. Тоді ви зможете вийти з цієї кризи, розповідає Astrology.

Телець

Гороскоп для Тельців

На перший погляд, сварка станеться через якусь абсолютно дивну ситуацію. Партнеру не сподобається випадково сказана фраза або ж хтось просто витратить більше грошей, ніж було розраховано. Та справжня причина захована значно глибше. І ви прекрасно знаєте, у чому суть. Якщо хочете зберегти стосунки, то займіться нарешті цією проблемою.

Козоріг

Гороскоп для Козорогів

Народжені під цим знаком зодіаку переважно вважають відданими партнерами, які повністю зосереджені на сім'ю. Але останнім часом здається, ніби все починає розвалюватися. І справжня причина – рутина. Важливо почати змінювати своє повсякдення, а разом з цим повернеться затишок в стосунках.