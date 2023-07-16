Вміють обвести навколо пальця: 3 знаки зодіаку, які хитрі та підступні

До такої риси характеру, як хитрість, можна ставитися по-різному. Але це теж спосіб досягати своїх цілей та бажаної мети.

Три знаки зодіаку володіють особливою рисою – хитрістю, пише 24 Канал. Раки, Стрільці та Риби часто використовують її у своїх цілях.

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Рак

Раки добре вміють маніпулювати та продумувати кілька кроків наперед. Вони з легкістю схиляють людей на свій бік та використовують хитрощі, щоб вийти сухими з води.

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Стрілець

Представники цього знака зодіаку володіють високим рівнем інтелекту, а тому не використовують хитрощі у першій же нагоді. Стрільці люблять схитрувати, щоб полегшити собі життя та бути у виграші.

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Риби

Деякі представники Риб бувають хитрими та підступними для того, щоб поставати перед людьми в гарному світлі. Вони майстерно переконують інших та люблять самостверджуватися.

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