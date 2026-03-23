Астрологи назвали знаки зодіаку, яким складно даються зміни у житті. Їм потрібно значно більше зусиль, ніж іншим, аби навіть зрушити з місця, розповідає Your Tango.

Телець

Тельців називають чи не найбільшими противниками змін серед усіх знаків зодіаку. Вони просто хочуть, аби життя було стабільним та передбачуваним.

Різкі зміни сильно вибивають їх з рівноваги. Тельці намагаються мужньо все прийняти, але стресу вся ця історія наганяє аж надто багато.

Лев

Леви не так бояться змін. Але якщо все йде не за їхнім планом, то починаються проблеми. Левам важко в такому випадку під все підлаштуватися, хоч вони й з усіх сил намагаються це зробити.

Овен

Здається, ніби Овни мають чудово "ладнати" зі змінами. Вони буквально випромінюють впевненість та не бояться йти на ризик. Але це працює не завжди.

Хороші зміни – буквально "манна небесна" для Овнів. Вони легко вхопляться за нові можливості. А от негативні події можуть сильно вибити їх з колії. Приходить відчуття безсилля, і Овни тяжко з цього виходять