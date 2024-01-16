Щоб отримати щедрий врожай: які рослини варто посадити на розсаду у січні

Досвідчені господарі знають, що не потрібно нехтувати січневим посівом рослин. Адже так ви отримаєте щедрий урожай вже влітку. Однак у зимовий період слід подбати про додаткове освітлення для культур.

Крім того, варто зауважити, що не всі рослини потрібно сіяти у січні. Які ж овочі та квіти можна садити вже цього місяця, читайте у матеріалі.

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Які овочі потрібно сіяти у січні

Болгарський перець . Експерти рекомендують сіяти його у першій половині січня. Краще обирати пізні та середньостиглі сорти, щоб отримати хороший врожай.

. Експерти рекомендують сіяти його у першій половині січня. Краще обирати пізні та середньостиглі сорти, щоб отримати хороший врожай. Баклажани . Хоча цей овоч любить світло і тепло, його можна садити у січні. Однак подбайте про додаткове освітлення та вологість землі.

. Хоча цей овоч любить світло і тепло, його можна садити у січні. Однак подбайте про додаткове освітлення та вологість землі. Томати . Для січневого посіву підійдуть пізні сорти високорослих томатів. Перед тим, як братися до роботи, варто ретельно обприскати землю теплою водою.

. Для січневого посіву підійдуть пізні сорти високорослих томатів. Перед тим, як братися до роботи, варто ретельно обприскати землю теплою водою. Коренева та черешкова селера. Фахівці радять сіяти цю культуру у січні, оскільки вона досить довго розвивається.

Баклажан рекомендують сіяти у січні / Фото Canva

Які квіти потрібно сіяти у січні

Петунія . Цю квітку часто можна побачити на клумбах, у підвісних кошиках або у звичайних вазонах. Її вирощують у контейнері невеликого розміру, який обов'язково закривають кришкою. Це допоможе добитися парникового ефекту. Для розсади підійде ґрунт на основі торфу.

. Цю квітку часто можна побачити на клумбах, у підвісних кошиках або у звичайних вазонах. Її вирощують у контейнері невеликого розміру, який обов'язково закривають кришкою. Це допоможе добитися парникового ефекту. Для розсади підійде ґрунт на основі торфу. Еустома . Найперше потрібно придбати хороше насіння, аби квітка гарно розцвіла. Фахівці рекомендують обирати землю, яку використовуєте для фіалок.

. Найперше потрібно придбати хороше насіння, аби квітка гарно розцвіла. Фахівці рекомендують обирати землю, яку використовуєте для фіалок. Лобелія . Цю рослину можна вирощувати у лотках або пластикових стаканчиках. Їй також потрібен ґрунт на основі торфу, який варто продезінфікувати окропом.

. Цю рослину можна вирощувати у лотках або пластикових стаканчиках. Їй також потрібен ґрунт на основі торфу, який варто продезінфікувати окропом. Бегонія . Земля повинна містити торф та пісок. За день до посіву її потрібно зволожити. Насіння рекомендують змішувати з піском, гарно розподілити та накрити кришкою посудину, у якій воно знаходиться.

. Земля повинна містити торф та пісок. За день до посіву її потрібно зволожити. Насіння рекомендують змішувати з піском, гарно розподілити та накрити кришкою посудину, у якій воно знаходиться. Антірінум . Перед посадкою цієї квітки землю також потрібно зволожити, а насіння змішати з піском. Крім того, слід щоденно провітрювати приміщення, у якому знаходиться антірінум.

. Перед посадкою цієї квітки землю також потрібно зволожити, а насіння змішати з піском. Крім того, слід щоденно провітрювати приміщення, у якому знаходиться антірінум. Гвоздика. Варто приготувати суміш з дернової землі, перегною та піску. Зверху насіння потрібно посипати шаром землі та обов'язково зволожити. Також фахівці рекомендують накрити розсаду агротканиною, а забрати її тоді, коли побачите перші паростки.

Посадіть бегонію у січні / Фото Canva

Що ще варто сіяти у січні

Зелена цибуля . Перед посівом землю необхідно зволожити. Потім насіння розкладають на відстані 2-3 сантиметри, присипають його піском або субстратом, обприскують з пульверизатора та накривають кришкою.

. Перед посівом землю необхідно зволожити. Потім насіння розкладають на відстані 2-3 сантиметри, присипають його піском або субстратом, обприскують з пульверизатора та накривають кришкою. Полуниця . Суміш для ґрунту повинна містити деревну золу, компост, перегній та городню землю. Перед посадкою її варто просмажити на сковорідці або полити марганцівкою, щоб продезінфікувати. Далі зволожте землю, зробіть ямки, глибиною 1-1,5 сантиметра, та закиньте у кожну по 23 насіння. Обов'язково присипте його землею, накрийте плівкою та поставте у тепле місце з хорошим освітленням. Не забувайте щоденно зволожувати землю.

. Суміш для ґрунту повинна містити деревну золу, компост, перегній та городню землю. Перед посадкою її варто просмажити на сковорідці або полити марганцівкою, щоб продезінфікувати. Далі зволожте землю, зробіть ямки, глибиною 1-1,5 сантиметра, та закиньте у кожну по 23 насіння. Обов'язково присипте його землею, накрийте плівкою та поставте у тепле місце з хорошим освітленням. Не забувайте щоденно зволожувати землю. Суниця. Експерти кажуть, що перед посівом її варто потримати 5-6 днів у приміщенні, де температура повітря буде не вище +5 градусів. Крім того, суницю необхідно змочити марганцівкою. Зауважте, що насіння не варто садити глибоко.

Розсаду полуниці варто тримати у теплому приміщенні / Фото Canva