Урожаю не буде: рослини, які не можна садити в квітні

Квітень – найактивніший місяць для садівників. Погода та стан ґрунту дозволяє висаджувати майже всі види рослин, але це не означає, що немає винятків. Що не рекомендується сіяти у квітні – далі в матеріалі.

Багато овочів, квітів та плодових рослин найкраще садити саме у квітні. Проте для деяких видів є окремі рекомендації. Коли краще почекати травневого тепла, літньої спеки чи навіть осінньої прохолоди, пише 24 Канал.

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Що не рекомендують садити у квітні

Така зелень як петрушка, базиліка, чебрець, кріп, шавлія і цикорій вимагає більше сонця та не витримає можливі нічні заморозки, які часто є у квітні. Тому варто зачекати травня або навіть червня для їх посадки. Спішити також не варто, оскільки зелень сходить дуже швидко.



Зелень на городі / Фото Pinterest

Солодкий та гострий перець найкраще садити в перших числах травня або в самому кінці квітня. Такі ж рекомендації для кабачків, баклажанів, патисонів. Адже для цього переліку потрібна стабільна температура +13°C, а це найчастіше вже початок травня.

У квітні вже можна почати садити ранньостиглу картоплю і капусту, але все ж краще почекати стабільного тепла та садити ці овочі у травні.

Майже для всіх квітів, посадка у квітні буде занадто ранньою. Однорічні айстри, матіоли, цинії, кореневищні іриси, канни, хости, а також розсаду петунії та пеларгонії потрібно висаджувати у травні. А для висадки багаторічної мальви, дельфініуму, люпину, маку, віоли краще почекати літнього тепла.



Квіти на городі / Фото Pinterest

Також до літа варто почекати й з різними видами капусти: цвітної, брюссельської, броколі, цвітної, брюссельської, декоративної. Так само із бобами, горохом, квасолею.

Окрім того, якщо у вас є розсада суниці та полуниці, які потребують пересадки, цим також краще зайнятись влітку.

А для посадки дерев взагалі варто зачекати осені. Плодові – яблуні, груші, шовковицю, горобину. Хвойні – тую, ялину, ялицю, сосну.

Автор: Діана Сікорська

Важливо також пам'ятати, що є дні коли не можна сіяти нічого, адже на ріст рослин впливають фази Місяця. Несприятливі дні у квітні це: 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20.