Найкращі продукти, які слід вживати для здорового волосся: результат вас здивує

На здоров'я волосся впливає не тільки зовнішній догляд, але й харчування. Є продукти, які вкрай позитивно впливають на красу та вигляд вашого волосся.

За здоров'я та красу нашого волосся у великій мірі відповідає харчування. Правильно підібрані продукти відтермінують появу сивини та сприятимуть росту.

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Яйця

Цей продукт багатий на вітамін D, а тому сприяє росту волосся та робить пасма міцнішими.

Розмаринова олія

Розмарин та олію з розмарину можна застосовувати як у страви, так і наносити на шкіру голови. Науково доведено, що олія розмарину сприяє росту волосся.

Авокадо

Авокадо багате на корисні рослинні жирні кислоти. Недостача жирів у раціоні призводить до тонкого волосся, тому авокадо варто додати до свого списку покупок. Окрім того, в авокадо є антиоксиданти, які захищають волосся.

Мандарини

Мандарини містять багато вітаміну С, який сприяє росту волосся. Як це працює? Вітамін С провокує вироблення колагену в організмі, а колаген – це білок, що є "будівельником" волосся. Також у мандаринах є вітамін В12, а він сповільнює посивіння.

Гриби шиїтаке

Мідь – дуже важливий елемент росту волосся, але споживати щодня певну дозу міді може бути непросто. Дослідження показують, що гриби шиїтаке містять 145% денної дози міді, а це причина додати їх у раціон.

Лосось

Лосось багатий на кислоти омега-3, вони своєю чергою сприяють прискоренню росту. Омега-3 також має протизапальну дію, тому сповільнює випадіння волосся.

Мигдаль

Мигдаль містить вітамін Е, який допомагає відростити здорове волосся. Там є багато інших поживних речовин, що позитивно впливають на організм.

Чорниця

Чорниця багата на вітамін С, також вона володіє антиоксидантними властивостями. Так вона запобігає посивінню та випадінню волосся.

Гуава

Гуава містить високу концентрацію вітамінів групи В, вона прискорює ріст волосся та запобігає випадінню. Гуаву варто вживати не тільки як плід, але й листя. Цей фрукт можна додавати до чаю – так вона стає ще ефективнішою.

Квасоля й бобові

Бобові та квасоля мають високий рівень білка, а він важливий для здоров'я волосся. Також продукти багаті залізом і фолієвою кислотою, що сприяє росту здорового волосся.

Устриця

Частою причиною випадіння волосся є дефіцит цинку. Саме устриці багаті на цинк, тому позитивно впливають на волосся.

Червоне м'ясо

Нутриціологи мають різні думки щодо користі чи шкідливості червоного м'яса. Та для волосся воно працює якнайкраще – має високий вміст білка, багате на феритини (різновид заліза). А тому уповільнює старіння волосся.