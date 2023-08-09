Лучшие продукты, которые следует употреблять для здоровых волос: результат вас удивит

На здоровье волос влияет не только внешний уход, но и питание. Есть продукты, которые очень положительно влияют на красоту и вид ваших волос.

За здоровье и красоту наших волос в большой степени отвечает питание. Правильно подобранные продукты откладывают появление седины и будут способствовать росту.

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Яйца

Этот продукт богат витамином D, поэтому способствует росту волос и делает пряди более крепкими.

Розмариновое масло

Розмарин и масло розмарина можно применять как в блюда, так и наносить на кожу головы. Научно доказано, что масло розмарина способствует росту волос.

Авокадо

Авокадо богато полезными растительными жирными кислотами. Недостаток жиров в рационе приводит к тонким волосам, поэтому авокадо следует добавить в свой список покупок. Кроме того, в авокадо есть антиоксиданты, защищающие волосы.

Мандарины

Мандарины содержат много витамина С, способствующего росту волос. Как это работает? Витамин С провоцирует выработку коллагена в организме, а коллаген – это белок, являющийся "строителем" волос. Также в мандаринах есть витамин В12, а он замедляет поседение.

Грибы шиитаке

Медь очень важный элемент роста волос, но потреблять ежедневно определенную дозу меди может быть непросто. Исследования показывают, что грибы шиитаке содержат 145% дневной дозы меди, а это причина добавить их в рацион.

Лосось

Лосось богат кислотами омега-3, они в свою очередь способствуют ускорению роста. Омега-3 также оказывает противовоспалительное действие, поэтому замедляет выпадение волос.

Миндаль

Миндаль содержит витамин Е, который помогает отрастить здоровые волосы. Там много других питательных веществ, которые положительно влияют на организм.

Черника

Черника богата витамином С, также она обладает антиоксидантными свойствами. Так она предотвращает поседение и выпадение волос.

Гуава

Гуава содержит высокую концентрацию витаминов группы В, она ускоряет рост волос и предотвращает выпадение. Гуаву следует употреблять не только как плод, но и листья. Этот фрукт можно добавлять в чай – так он становится еще более эффективным.

Фасоль и бобовые

Бобовые и фасоль имеют высокий уровень белка, а он важен для здоровья волос. Также продукты богаты железом и фолиевой кислотой, что способствует росту здоровых волос.

Устрица

Частой причиной выпадения волос является дефицит цинка. Именно устрицы богаты цинком, поэтому положительно влияют на волосы.

Красное мясо

Нутрициологи имеют разные мнения по поводу пользы или вредности красного мяса. Но для волос они работают хорошо – имеет высокое содержание белка, богатое ферритином (разновидность железа). Поэтому замедляет старение волос.