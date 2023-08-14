Краще від них відмовитися: ці 6 продуктів шкодять здоров'ю вашого волосся

На здоров'я волосся особливо впливає правильне харчування. Експерти назвали продукти, які лише шкодять волоссю.

Експерти визначили продукти та їжу, яка негативно впливає на ріст волосся, його здоров'я та міцність. Від них краще відмовитися.

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Соки для детоксу

Бажання "очистити" організм соками та смузі для детоксу лише нашкодить здоров'ю волосся. Волосся не отримує достатню кількість білка, починає випадати та рости значно повільніше. Детокс-дієта не має достатньо поживних речовин, щоб підтримувати організм у здоровому стані.

Штучні підсолоджувачі та содова

Штучні підсолоджувачі фентоламін і аспартам можуть витончувати та пошкоджувати волосся. Дієтична кока-кола точно не сприятиме росту волосся, а лиш гальмуватиме його.

Цукор

Шкоду цукру можна описати у кількох пунктах. Він перешкоджає засвоєнню організмом білка, склеює волосяні фолікули. Волосся слабшає, його ріс гальмується.

Алкоголь

Алкоголь шкідливий для всього організму, але й для волосся. Алкогольні напої перешкоджають засвоєнню цинку в організмі, що важливий для росту волосся. Також алкоголь призводить до сухості волосся.

Риба-меч

Не всі види риби містять поживні речовини для здоров'я волосся. Наприклад, риба-меч має високий рівень ртуті, що негативно впливає на його ріст. Серед інших риб з вмістом ртуті – деякі види тунця та скумбрії.

Смажена їжа

Смажені продукти містять шкідливі жири та гідрогенізовані олії. Вони призводять до випадіння волосся.

Сіль

Велика кількість солі у раціоні зневоднює організм, що призводить до сухості шкіри голови. Також сіль перешкоджає поглинанню корисних речовин. Сіль варто вживати з розумом: за даними Центру контролю захворювань США, здорова кількість солі на день – 2300 міліграми на день.