Дуже цікаво звучать: 11 смішних прізвищ, які залишились лише в Україні

Низка українських прізвищ має давню історію, за якою ми дізнаємося деякі цікаві факти про події, які розгорталися в Україні. Крім того, можемо схарактеризувати наших предків: яку вони мали зовнішність, чим займалися.

Цікаво, що вперше інформація про прізвища була записана в українських документах у XIV-XV століттях. Однак тоді їх давали лише верхівці суспільства. Зокрема, людям, які мали справу з юриспруденцією.

Теж цікаво Утворилися ще у часи козацтва: українські прізвища, які пов'язані з військовою службою

Добірка смішних прізвищ, які є лише в Україні

Відомо, що багато українських прізвищ утворилися ще за часів Запорізької Січі, тож належали козакам. Зокрема, йдеться про такі:

Нагнибіда

Перебийніс

Майборода

Тягнирядно

Неїжборщ

Гризидуб

Затуливітер

Вирвикишка

Несвятипаска

Завалипіч

Гуляйдень

Цікаво, що ці прізвища не почуєш в жодній іншій країні світу. Тому наша культура має ще й таку особливість. Якщо ж звернути увагу на вищезазначені варіанти, то одразу можна помітити у них український слід. Крім того, ці прізвища досить цікаво та смішно звучать, справді викликають усмішку.

Такі прізвища ви більше ніде не почуєте / Фото Canva

Українські прізвища, які належали повстанцям

Протягом всієї історії українському народові доводилося виборювати свою свободу. Ми й зараз протистоїмо споконвічному ворогові – Росії. Країна-терорист вже 10 років знищує українські землі, вбиває людей та поширює свою пропаганду по всьому світові. Тому деякі прізвища утворилися під час національно-визвольної боротьби й належали повстанцям.

Від гайдамаків, наприклад, походять прізвища Гайдамаха, Гайдамака та Гайдамачук, а від опришків, дейнеків та левенців – Дейнека, Дейнега, Опришко, Левенець та Ватажко. Вони, зокрема, записані у Львівській, Рівненській, Волинській та Кіровоградській областях.