Справжні красені та нечепури: 20 українських прізвищ, які давали людям за зовнішнім виглядом

При знайомстві люди часто звертають увагу на зовнішній вигляд одне одного. Цікаво, що за такою ознакою колись навіть давали прізвища. Звичайно, все це будувалося на особистій думці, адже поняття краси – різне для кожного.

Детальніше про категорію прізвищ за зовнішнім виглядом розповів український мовознавець Юліан Редько. Ознайомлюйтеся з матеріалом, можливо, у списку ви знайдете й своє або когось зі знайомих.

Теж цікаво Розумні люди, хитрі та плакси: добірка прізвищ, які пов'язані з особливостями характеру

Прізвища, які давали людям за зовнішнім виглядом

Гожий, Принадний, Форемний, Хороший, Хорошун, Хорошко, Чистик – саме такі прізвища належали людям, які справляли приємне враження. А от справжніх красенів називали Мальований або Красота. Однак останні варіанти могли мати й нотки іронії, а не серйозності.

Ймовірно, прізвища Дженджера, Джинджиристий, Чепурний, Модний та Галянт також мали чоловіки й жінки, які дбали про себе. Наприклад, любили підбирати гарні образи або доглядати за обличчям.

Деякі особистості могли й не подобатися тим, хто їх оточує. Тому й отримували певні прізвища, наприклад, Бридун, Лиховид, Пашкуда, Грязний, Зальопаний, Нечистяк. До речі, останні три варіанти, крім цього, вказують на те, що людина була досить неохайною.

Прізвища, утворені за певними особливостями зовнішності

У кожного з нас індивідуальна зовнішність. Хтось, наприклад, має ластовиння, вуса або бороду. Інші ж вирізняються своїм кольором волосся, шкіри або якими-небудь шрамами та опіками. Тому багато українських прізвищ утворилися й за таким принципом.