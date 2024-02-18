Перелік прізвищ, які носили заможні люди: перевірте, чи серед них є ваше

У давні часи багато людей носили прізвища, які були пов'язані з їхнім соціальним класом. Адже раніше також існував поділ на багатих та бідних.

Зокрема, про прізвища, які належали заможним людям, у своїй книзі розповів український мовознавець Юліан Редько. Детальніше читайте у матеріалі.

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Добірка прізвищ, які належали багатим людям

В Івано-Франківській, Тернопільській, Львівський, Хмельницькій та Одеській областях записане прізвище Багач (Богач), від якого утворилися й інші: Богачевич, Богачевський, Богатчук, Богатський, Багацький та Богачишин.

Також багатим людям давали такі прізвища: Дука, Дученко, Скоробогатий, Скоробогацький та Дідич. Останнє, зокрема, є в Київській, Івано-Франківській та Львівській областях. Цікаво, що колись на статус людини вказував кармазиновий одяг, тому й утворилося прізвище Кармазин.

Раніше у Польщі заможними людьми вважали шляхту. З цією верствою суспільства пов'язані такі прізвища як Шляхта, Шляхетка та Шляхтич. Однак Юліан Редько стверджує, що їх, ймовірніше, давали бідним селянам. Це вважалося насмішкою: вони ніби уподібнювалися до привілейованого класу.

У перелік прізвищ, які носили заможні люди, ввійшли ще такі: Панич, Паничик, Паник, Панонько, Паночко, Панця, Панів, Князь, Князевський, Боярчук та Боярський.

Список прізвищ, які давали бідним людям

Однак не всі люди могли похвалитися своїми статками. Деякі були залежні від панів та не мали нічого, окрім хати. Хтось навіть втікав від господарів та ставав волоцюгою або бурлакою. У зв'язку з цим також утворилися певні прізвища: Бідний, Убогий, Бідолах, Бідула, Голота, Голотюк, Драб, Драбик, Драбенко, Халупник, Халупний, Могир, Магир, Раб, Раба, Рабик, Підданюк, Слободян, Слободяник, Слободянюк.

Крім того, у Львівській області записане прізвище Волоцюга, у Київській, Кіровоградській та Полтавській – Бурлака, а у Закарпатській – Пройдисвіт.