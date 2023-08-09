Не беріть ці польові квіти додому: 7 рослин, які викликають алергію

Польові квіти завжди мають гарний та привабливий вигляд. Так і є спокуса взяти додому та покласти у вазу. Але не всі квіти можна приносити в свою оселю.

Деякі рослини викликають у людей алергічну реакцію: висипання на тілі, кашель, чхання, головний біль, червоні плями. Достатньо – просто уникати цих рослин, щоб такого не сталося. Розповімо, які рослини спричиняють проблеми в організмі.

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Рослини, які викликають алергію

Розповсюдженою рослиною, яка спричиняє в людини серйозні проблеми – це борщівник. Має великі широкі листки з білими квітками. Він є дуже небезпечним: достатньо просто доторкнутися й на шкірі з'являються опіки. Якщо їх буде багато – можна взагалі померти.



Борщівник / Фото "Земляк"

Дурман має красиві білі круглі квіти, але небезпечний для людини. Від контакту з ним розширюються зіниці, підвищується тиск, прискорюється серцебиття. Може з'явитися нудота чи головний біль. Отруйним вважають його насіння.



Дурман / Фото "Кімнатні квіти та рослини"

Наперстянка не можна зберігати вдома, якщо маєте дітей або тварин. Бо якщо ця рослина потрапить в шлунок, може статися серцевий напад, діарея, знижений пульс і судоми.



Наперстянка / Фото "Рослиновід"

Конвалія – дуже красива квітка, але за певних умов несе загрозу. Якщо багато разів її нюхати, можна отруїтися. При потраплянні в організм, може викликати нудоту, біль у шлунку, судоми, прискорене серцебиття.



Конвалія / Фото "Сам собі агроном

Адоніс або як ще його називають – горицвіт весняний цвіте жовтими квіточками. Вона є отруйною у всіх частинах. Тому навіть не беріть її до свого дому.



Адоніс / Фото "Супер садівник"

Борець або аконіт вирізняється ніжними фіолетовими квітами. Але він містить небезпечну речовину – аконітин. Коли доторкнетесь до рослини, буде свербіж, а якщо її ковтнути – може з'явитися параліч м'язів, лихоманка, сечовипускання. Може призвести й до смерті. Її часто садять у квітниках, тож будьте обачними.



Борець / Фото Gradina Max

Берізку польову можна впізнати по білих або біло-рожевих квіточках, які нагадують дзвоники. Вона цвіте все літо зазвичай у полях. Містить отруйну сполуку – конвальвулін, яка стає причиною печіння в роті й носогорлі. Також може з'явитися біль у животі та діарея.



Берізка польова / Фото "Аптека Садівника"