Не проґавте можливість: 5 видів квітів, які слід посадити наприкінці серпня

Всі садівники обожнюють час, коли дачна ділянка наповнюється яскравими барвами різних квітів. Відтак серпень – один із найбільш сприятливих місяців для їх вирощування.

Теплий, прогрітий ґрунт та сонячні дні — ідеальний час для висадки розсади. Тож в серпні можна сіяти різні види квіткових рослин. Так, 24 Канал зібрав 5 найпопулярніших та найпоширеніших квітів, які чудово впишуться у будь-який сад і не один сезон радуватимуть око господарям.

До теми Ви захочете їх посадити: 5 квітів, які постійно цвітуть

Гвоздики китайські

Для посадки в серпні підходять тільки дворічні холодостійкі гвоздики. Водночас якщо ви живете в помірній кліматичній зоні, обирайте саме холодостійкі бордюрні гвоздики з великими квітами та міцним стеблом. Квітки ростуть у вигляді куща, а висота стебел в середньому досягає 0,5 м. Тут слід додати, що під час покупки важливо детально читати опис, оскільки сорти садової гвоздики мають свій час цвітіння, різняться за висотою та розмірами квітів.



Гвоздики / Canva

Іриси

Ці квіти слід висаджувати пізнім літом. Здебільшого це відбувається з серпня до кінця вересня, хоча що раніше посадити, розсадити або пересадити іриси, то більше впевненості, що вони приживуться. Ідеально їх висаджувати на невеликих схилах або насипних клумбах.

Зазначимо, краще садити розсаду так, щоб листя розміщувалися не впоперек ряду, а вздовж. Все через те, що іриси мають здатність самостійно пересуватися. Відтак при поздовжній посадці ряди залишатимуться відносно рівними.



Іриси / Pinterest

Нарциси

Зазвичай ці квіти висаджують в кінці літа і восени. Найкращим періодом вважається друга половина серпня — середина вересня. Втім, все залежить від регіону та клімату. Для висадки нарцисів основною вимогою є температура ґрунту. Вона має бути в межах 8 — 10 градусів і триматися на цьому рівні хоча б упродовж двох тижнів. Рослина найкраще росте на глинистих породах землі, однак легко приживеться і в іншому ґрунті. Втім, не рекомендується для висаджування нарцисів обирати піски.



Нарциси / Canva

Півонії

Для висадки квітів середина та кінець серпня — найкраща пора. Садити півонії потрібно у сонячних місцях, однак вирощування в півтіні теж можливе. Тут важливо розуміти, що кількість сонця регулює кількість і розмір квітів. До того ж місце для півоній повинно бути добре захищене від вітрів і різких протягів.

Важливо: коріння півоній не терпить перезволоженого ґрунту, особливо після санітарної обрізки. Відтак виберіть час, коли після пересадки буде мінімальна ймовірність дощів упродовж хоча б двох тижнів.



Півонії / Canva

Дельфініум

За бажання можна посадити дельфініуми наприкінці серпня або на початку вересня. Для цього садову землю змішують із перегноєм, добривом та компостом. Рослина любить відкриті сонячні місця, де немає сильних вітрів. Втім, також бажано, щоб квітки хоча б 2-3 години на день перебували в тіні. Щодо ґрунту, то він повинен бути супіщаним або суглинистим й багатим на органічні речовини.