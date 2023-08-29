Часу залишилось обмаль: які плодові дерева слід обрізати до вересня

Обрізки плодових дерев у саду уникнути не вийде, тому що тоді вони не зможуть розвиватися. Завдяки обрізці дерево має акуратніший вигляд.

Обрізка влітку має мету – отримання урожаю в цьому або наступному сезоні. Це важливий етап у догляді, який допомагає сформувати крону. Які дерева варто обрізати та як – зараз дізнаєтесь.

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Як обрізати плодові дерева: дієві поради

Обрізка персика – необхідний процес в літню пору або ближче до осені. Слід позбутися старих і хворих гілок, аби вони не конкурували за поживні речовини зі здоровими та придатними до плодоношення.

Якщо гілки були заражені хворобами чи шкідниками, їх треба спалювати, щоб всяка зараза не поширювалась по саду. Зрізи після процедури обробляють садовим варом та швидкого загоєння ран.



Обрізка персика / Фото Flowers.ua

Обрізка яблук має кілька цілей. Одна з них – прорідження крони, і у такому разі обрізають гілки з листям, які скеровані до центру крони. Це допомагає покращити доступ світла та повітря до дерева.

Також позбуваємось старого та хворого гілля або того, яке має пошкодження.

Обрізка має ще одну функцію – покращення плодоношення. Бо коли дерево втрачає непотрібні пагони, всі сили переносяться на здорові гілки, на яких з'являтимуться плоди.



Обрізка яблук / Фото "Екомір"

Щодо обрізки вишні, тут варто пам'ятати, що однорічні саджанці не потрібно зараз обрізати, бо вони не відновляться до заморозків. У інших дерев варто залишити 5 сильних гілок, які ростуть на відстані хоча б 10 сантиметрів одна від одної. Звісно, що нам не потрібні сухі та хворі пагони та парость.



Обрізка вишні / Фото Vertebrolog

Обрізка сливи наприкінці літа має збільшити її врожайність. Коли дерево скинуло листя, починаємо відрізати гілки, вражені комахами або хворобою. Можна вкоротити верхівку, якщо вона має понад 2,5 метра. Потрібно позбутися гілок, які створюють тінь та через які не потрапляє сонце до саджанця.

Молоді пагони радять трошки вкорочувати згори та з боків максимум на третину. Ті, що ростуть всередину – нам взагалі не потрібні.



Обрізка сливи / Фото Pinterest