8 дерев, які не можна садити біля хати

Переважно біля кожного будинку можна побачити певні дерева. Це додає естетики та затишку. Але кожен саджанець має певну енергетику, деякі – вкрай негативну.

Ще наші предки вірили, що деякі дерева притягують у дім негаразди та проблеми. А цього не хоче ніхто. Тому які дерева краще не садити біля свого будинку – розкаже 24 Канал.

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Які дерева краще не садити біля будинку: перелік

На ділянці біля вашого будинку краще не садити таке дерево, як дуб. Це вважають нехорошою прикметою: до смерті господаря. Енергетика дуба сприймає лише здорових та сильних людей. До того ж широкі корені дерева можуть зіпсувати фундамент будинку.



Спадщина предків / Фото Pinterest

Береза сприймалась як хороше дерево, але біля хати не варто її саджати. Оптимальний варіант – за парканом. Також під деревом радять встановити лавку для відпочинку. У такому випадку береза буде відганяти все зло. Наші предки вірили, що в корі дерева живуть злі духи, тому її не слід садити біля будинку.



Береза / Фото Freepik

Не саджайте біля хати вербу, бо кажуть, якщо це зробити, то цього ж року помреш. Також не рекомендується садити це дерево в рік народження немовля. Тому краще розмістити її якомога далі від будинку.



Верба / Фото Pinterest

Осика, за повір'ям, не найкращий варіант для посадки біля хати. Вважається, що вона притягує біди та горе. Оберіть інше дерево для посадки.



Осика / Фото Agronomu.com

Волоський горіх можна садити на ділянці, просто не біля хати та інших господарських будівель. У цьому випадку грають роль не прикмети, а потужна коренева система, яка може пошкодити фундамент.



Волоський горіх / Фото Pinterest

Тополю ще наші предки не радили садити біля хати. Це можна зробити на певній відстані. Таке дерево очистить дім від негативу. До речі, корені тополі теж можуть зруйнувати фундамент, тому це ще одна причина, чому краще садити його на дистанції від будинку.



Тополя / Фото Agronomu.com

Є така думка, що сосна забирає весь урожай та не дає розвиватися насадженням, які ростуть біля неї. Сосна робить велику тінь, а також дуже розростається під землею.



Сосна / Фото "Розсадник саджанців"

Тую не радять садити біля будинку, бо є прикмета, що дівчата у цій хаті не вийдуть заміж. Це дерево смутку у різних країнах, невипадково туї садять на цвинтарі.