Яке свято відзначають 13 серпня: що не можна робити, щоб не накликати негаразди

12 серпня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам'ять мучеників Фотія та Анікіти. Що це за свято – розповідає Українська православна церква.

А що саме означає ця дата, про що моляться святим і які заборони пов'язують із цим днем – читайте на 24 Каналі.

Яке церковне свято сьогодні 12 серпня

Святі мученики Анікіта та Фотій жили у Нікомедії в III–IV століттях за часів імператора Діоклетіана, відомого жорстокими переслідуваннями християн.

Анікіта був сенатором, а Фотій – його племінником. Коли влада наказала приносити жертви язичницьким богам, вони відкрито відмовилися й засвідчили свою віру в Христа. За це їх катували, однак, за церковними переказами, тортури не завдали їм шкоди. Зрештою мучеників стратили.

До святих Фотія та Анікіти віряни звертаються з молитвами про здоров'я, зцілення, мир у родині, захист від пожеж, стихійних лих, війни та інших бід. Також їх вважають покровителями церковних учителів і місіонерів.

Що не рекомендують робити 12 серпня

Церква радить провести день без сварок, заздрості, образ і лихослів'я. Також не варто відмовляти у допомозі тим, хто її потребує.

Оскільки триває Успенський піст, віряни, які його дотримуються, утримуються від м'яса, риби та молочних продуктів.

За народними повір'ями цього дня також не рекомендували:

влаштовувати гучні застілля;

призначати сватання чи весілля;

пліткувати та вести порожні розмови;

бездумно витрачати гроші.

Іншими словами, день більше про порядок – і в оселі, і в думках. Хоча розібрати комору, де лежить коробка з проводами від техніки 2008 року, іноді складніше, ніж досягти внутрішньої гармонії.

Народні прикмети на 12 серпня

Наші предки уважно придивлялися до природи:

багато ранкової роси – найближчий тиждень буде сонячним;

перший іній – до гарного врожаю озимих;

тепла й ясна погода – восени буде багато грибів;

жаби голосно квакають – незабаром задощить;

кішка довго вмивається – чекайте потепління.

А якщо цього дня пішов дощ, то, за прикметами, бабине літо буде недовгим.

Хто святкує іменини 12 серпня

Анатолій, Валентин, Герман, Іван, Максим.

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