15 березня – яке церковне свято: чому сьогодні не варто мити голову

15 березня за новоюліанським календарем вшановується пам'ять мученика Агапія і з ним семи мучеників: Пулія, Тимолая, Ромила, двох Олександрів і двох Діонісіїв. Вони жили у часи, коли правив імператор Діоклетіан, та постраждали за те, що сповідували християнську віру.

Раніше люди в цей день вшановували ліс та дякували йому. Однак не йшли туди, адже вважалося, що можна заблукати та зустріти вовків, у яких якраз розпочиналися "весілля". Детальніше про заборони, прикмети та про те, які ще свята відзначаються сьогодні, розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті мученика Агапія і з ним семи мучеників

У давні часи імператор Діоклетіан видав наказ, у якому йшлося про те, що люди мають сповідувати язичництво та поклонятися ідолам. Однак не всі хотіли дотримуватися правил. Саме через це мучеників Агапія та Фекла кинули до диких звірів, а Тимофія вирішили спалити. Тоді були присутні шість хлопців, які не змогли дивитися на жорстокі катування. Вони зв'язали собі руки на знак того, що є християнами. Спершу юнаків ув'язнили, а потім почали знущатися. Згодом мученики померли.

Що не можна робити

Не можна вживати алкогольні напої.

Краще не мити голову, бо на довгий час розлучитеся з рідною людиною.

Заборонено кричати на псів, інакше втратите друга.

Народні прикмети

Яскравий захід сонця – до дощового дня.

Якщо горобці будуть цвірінькати, то чекайте на теплу та сонячну погоду.

Якщо прилетять чайки, то готуйтеся до погожої весни.

Що ще відзначають

Традиційно у п'ятницю, напередодні весняного рівнодення, люди святкують Всесвітній день сну. Його запровадила Всесвітня федерація сну у 2008 році. Сьогодні важливо говорити про здоровий сон та проблему безсоння, на яке страждає багато людей у різних країнах світу.

Крім того, щороку на 15 березня припадає Всесвітній день захисту прав споживачів. Свято відзначається у річницю виступу Джона Кеннеді, 35 президента Сполучених Штатів Америки. Подія, зокрема, відбулася у Конгресі у 1962 році. Тоді він проголосив чотири головні права споживача: право на безпеку, право на якість товарів і послуг, право на правдиву інформацію про них, право захищати свої споживацькі претензії у суді.