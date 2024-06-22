22 червня – яке сьогодні свято: чому у цей день не варто ходити у лазню

У суботу, 22 червня, у церкві вшановується пам'ять святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Наші предки у цей день прибирали у будинку, працювали на городі та у саду. Адже він вдалий для таких справ.

За традицією, люди у сьогоднішнє свято ходять в гості одне до одного. Дехто навіть обмінюється подарунками. Більше інформації розповість LifeStyle 24.

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День пам'яті святого священномученика Євсевія, єпископа Самосатського

Святий Євсевій сповідував християнську віру, тому імператор Констанцій наказував влаштовувати гонитву за ним. Одного разу правителю стало відомо, що єпископ має вдома акт, який був укладений у соборі. Євсевій не захотів віддавати його, однак, на диво, не постраждав через це.

Згодом імператором став Юліан Відступник, який також був проти християнства. У цей час Євсевій ходив по світу та розповідав людям про віру в Ісуса Христа. Однак потім єпископа ув'язнили.

Після смерті Юліана Відступника, правити став християнин Іовіан. За його наказом, усіх заарештованих відпустили на волю, Євсевія також.

Що не можна робити

Заборонено конфліктувати, бо довго не зможете помиритися.

Закоханим не можна бути порізно, інакше попереду довга розлука.

Краще не їхати далеко, тому що станеться нещастя.

Не рекомендується відвідувати лазню, бо там сьогодні є нечиста сила.

Народні прикмети

Дощ – до багатого врожаю зерна.

Жарка погода – до морозяної зими.

Якщо побачите веселку, то незабаром випаде дощ.

Туман – до погіршення погоди.

Що ще відзначають

22 червня в українців – День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні. Саме у цю дату, у 1941 році, гітлерівська коаліція увійшла на територію Радянського Союзу. Тоді загинув кожен п'ятий українець.

Крім того, сьогодні відзначається Всесвітній день тропічного лісу. У 2017 році свято запровадила організація Rainforest Partmership. Під час події людей традиційно інформують про те, чому важливо зберегти тропічні ліси.