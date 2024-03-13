Яке сьогодні, 13 березня, церковне свято: що не можна робити у цей день

У середу, 13 березня, віряни вшановують пам'ять святого Никифора, патріарха Константинопольського. За традицією, люди йдуть до церкви, моляться до нього та просять, аби допоміг вилікувати різноманітні хвороби.

У цей день варто помити підлогу в хаті, щоб усі члени сім'ї були здорові. Також можна піти на риболовлю, адже вона буде успішною. Детальніше про церковне свято, яке відзначається сьогодні, розкаже LifeStyle 24.

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День пам'яті святого Никифора, патріарха Константинопольського

Святий Никифор народився у Константинополі. Він працював радником імператора Лева IV. Коли правління перейшло до рук Костянтина VI, чоловік прийшов на Нікейський Вселенський собор, аби людям дозволили вшановувати ікони. З часом Никифор вирішив жити сам, тому поїхав до моря та збудував там монастир.

У 806 році святий став патріархом Константинопольським. Однак згодом імператор Лев V Вірменин наказав відправити його у заслання. Спершу Никифор перебував у монастирі, що в Хрисополі, потім – на острові Проконніс в Мармуровому морі. Після 13 років у вигнанні патріарх помер.

Що не можна робити

Не можна сваритися та лихословити.

Заборонено ламати гілки дерев, пиляти стовбур та завдавати шкоди рослинам.

Не рекомендується йти в ліс, бо може вилізти ведмідь.

Народні прикмети

Якщо день видасться сухим та сонячним, то отримаєте хороший врожай.

Туман – до дощового літа.

Південний вітер – до погожої весни та літа.

Що ще відзначають

13 березня відзначається щорічне свято – Міжнародний день перемоги кожної дівчини. Його, зокрема, пов'язують з організацією "Кожна дівчина перемагає". Ця подія – ще одна можливість нагадати, що жінки повинні мати рівні права з чоловіками. У свята навіть існує відповідне гасло: "її право на свободу та справедливість".

Також сьогодні маємо День хутряних навушників. Саме цього дня 1887 року їх запатентував Честер Грінвуд, американський інженер та винахідник. Одного разу, у 15 років, він повертався додому після катка та змерз у вуха, бо був дуже холодний вітер. Хлопець створив ескіз теплих навушників, а згодом і пошив їх.