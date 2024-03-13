Какой сегодня, 13 марта, церковный праздник: что нельзя делать в этот день

В среду, 13 марта, верующие чтят память святого Никифора, патриарха Константинопольского. По традиции, люди идут в церковь, молятся ему и просят, чтобы помог вылечить различные болезни.

В этот день стоит помыть пол в доме, чтобы все члены семьи были здоровы. Также можно пойти на рыбалку, ведь она будет успешной. Подробнее о церковном празднике, который отмечается сегодня, расскажет LifeStyle 24.

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День памяти святого Никифора, патриарха Константинопольского

Святой Никифор родился в Константинополе. Он работал советником императора Льва IV. Когда правление перешло в руки Константина VI, мужчина пришел на Никейский Вселенский собор, чтобы людям разрешили почитать иконы. Со временем Никифор решил жить сам, поэтому поехал к морю и построил там монастырь.

В 806 году святой стал патриархом Константинопольским. Однако впоследствии император Лев V Армянин приказал отправить его в ссылку. Сперва Никифор находился в монастыре, что в Хрисополе, затем – на острове Проконнис в Мраморном море. После 13 лет в изгнании патриарх умер.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться и сквернословить.

Запрещено ломать ветки деревьев, пилить ствол и наносить вред растениям.

Не рекомендуется идти в лес, потому что может вылезти медведь.

Народные приметы

Если день выдастся сухим и солнечным, то получите хороший урожай.

Туман – к дождливому лету.

Южный ветер – к погожей весне и лету.

Что еще отмечают

13 марта отмечается ежегодный праздник – Международный день победы каждой девушки. Его, в частности, связывают с организацией "Каждая девушка побеждает". Это событие – еще одна возможность напомнить, что женщины должны иметь равные права с мужчинами. У праздника даже существует соответствующий лозунг: "ее право на свободу и справедливость".

Также сегодня имеем День меховых наушников. Именно в этот день 1887 года их запатентовал Честер Гринвуд, американский инженер и изобретатель. Однажды, в 15 лет, он возвращался домой после катка и замерз в уши, потому что был очень холодный ветер. Парень создал эскиз теплых наушников, а впоследствии и сшил их.