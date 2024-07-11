11 липня – яке велике релігійне свято сьогодні: що заборонено робити у цей день

У четвер, 11 липня, у церкві вшановуються пам'ять святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської. Наші предки у цей день починали працювати на полі, зокрема заготовлювати сіно. Чоловіки до того ж ловили рибу.

За традицією, люди у свято йдуть до храму та моляться святій Ользі, щоб вона послала їм щедрий врожай. Більше про народні прикмети та заборони на сьогодні читайте у матеріалі LifeStyle 24.

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День пам'яті святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської

Сім'я святої Ольги складалася зі звичайних селян, які були язичниками. Одного разу дівчину помітив Ігор – майбутній князь Києва. Чоловік захотів, щоб вона стала його дружиною. За часів правління Ігоря державою почало поширюватися християнство. Після вбивства деревлянами князя, Київською Русю почала керувати Ольга. Після того як жінка охрестилася, стала називатися Оленою. Завдяки княгині Київській у християнську віру перейшли багато людей, однак вона так і не змогла переконати свого сина Святослава.

Що не можна робити

Заборонено хвалитися своїми досягненнями.

Не можна багато їсти та лінуватися.

Не рекомендується займатися пранням білизни, бо почнуться проблеми з руками.

Не варто влаштовувати конфлікти з рідними, інакше довго не помиритесь.

Краще не справляти весілля, оскільки шлюб швидко розпадеться.

Народні прикмети

Жарка погода – до багатого врожаю зернових.

Якщо гримітиме, то завтра зловите багато риби.

Якщо на городі буде роса, то погано вродять огірки та помідори.

Що ще відзначають

11 липня маємо щорічне свято – Міжнародний день ефірних олій. З кожним роком вони стають все більш популярними. Вважається, що ефірні олії гарно впливають на шкіру, тому люди їх використовують.

Також сьогодні відзначається Всесвітній день народонаселення. У 1989 році свято запровадила Організація Об'єднаних Націй. Під час події традиційно підіймаються питання, пов'язані з людством.