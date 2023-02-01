Шафи будуть свіжі: позбуваємося запаху сирості на полицях

З часом навіть чистий одяг може заробити неприємний запах, зберігаючись у шафі. Щоб уникнути смороду сирості на полицях шаф за допомогою простих прийомів - читайте у матеріалі.

Стінки шаф можуть зберігати в собі неприємні запахи, які будуть переноситися на ваш одяг, тому треба слідкувати, щоб небажані аромати не поширювалися, пише 24 Канал.

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Забезпечте сухість у шафі

Головною причиною неприємного запаху в шафі є надмірна вологість. Її найчастіше спричиняє недосушений одяг – вода, яка залишається у волокнах ваших речей, починає цвісти та неприємно пахнути, перекидаючи запах та інші предмети гардероба та стінки шафи.

Щоб уникнути цього, потрібно ретельно сушити одяг та не класти недосушені речі в шафу.

Як забрати запах з шафи / Фото Unsplash

Підготуйте шафу для зберігання

Нові та не дуже шафи можуть мати специфічний запах, який переходить на одяг. Тож речі варто регулярно розбирати та чистити стінки від небажаного смороду.

Хорошим знезаражуючим та освіжаючим продуктом є сода – цей продукт не тільки може ефективно позбутися різкого запаху від шафи, але і делікатно очистити її від забруднень та бактерій. Розчин 1 столової ложки соди та 1 склянки води допоможе зі смородом – нанесіть його ганчіркою чи губкою, а потім витріть стінки шафи насухо.

Для повної впевненості, що шафа не буде неприємно пахнути, можна придбати спеціальні очисники для дерева – ці засоби можуть не тільки забрати неприємний запах, але і забезпечити свіжий аромат стінок надовго.

Як забрати запах з шафи / Фото Unsplash

Як зробити так, щоб шафа приємно пахла

Для того, щоб ваш гардероб залишався свіжим та ароматним надовго, можна скористатися простими лайфхаками:

Покладіть на полиці шафи брикети мила – воно допоможе надати вашим речам ваш улюблений запах;

На полиці також можна покласти звичайні чайні пакетики – листя чаю абсорбує неприємні запахи та допоможе освіжити ваші речі;

Саше для шаф – один з найбільш ефективних засобів для освіження полиць. Саше можна придбати в магазині або ж зробити самому – ці ароматичні мішечки можна кастомізувати під ваші вподобання.

Як забрати запах з шафи / Фото Unsplash