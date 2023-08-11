Як швидко вивести плями від ягід та фруктів: ефективні лайфхаки

Влітку всі люблять поласувати свіжими ягодами та фруктами, які мають багато вітамінів. Однак через необережність від них можуть з’являтися плями на одязі, які важко прибрати.

Особливо часто це трапляється з дитячими речами, адже малюки люблять розмазати їжу по собі. 24 канал підготував лайфхаки, які допоможуть з легкістю позбутися плям від ягід і фруктів.

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Перш за все, пам’ятайте – якщо на вашому одязі з’явилися плями, то їх треба видаляти якнайшвидше, щоб речовини не встигли "в'їстися" у тканину.

Проте плями від ягід і фруктів треба спочатку прати без мила, оскільки сік може ще більше закріпитися через його діючі речовини.

Як вивести плями на одязі

З допомогою окропу: закип’ять воду та покладіть тканину з плямою над посудиною, щоб забруднена ділянка знаходилася ближче до центру. Потім полийте пляму окропом і виперіть річ.

закип’ять воду та покладіть тканину з плямою над посудиною, щоб забруднена ділянка знаходилася ближче до центру. Потім полийте пляму окропом і виперіть річ. Використання лимона: якщо пляма невелика і ще не встигла "в'їстися" у тканину, лимон може допомогти. Протріть забруднене місце його соком, а потім пропрасуйте через марлю або іншу тонку тканину.

якщо пляма невелика і ще не встигла "в'їстися" у тканину, лимон може допомогти. Протріть забруднене місце його соком, а потім пропрасуйте через марлю або іншу тонку тканину. Розчин лимонної кислоти з оцтом: для цього змішайте 1 чайну ложку лимонної кислоти з 2 чайними ложками оцту та розбавте у 200 мілілітрів води. Налийте цю рідину на пляму і потріть, потім річ можна прати у звичайному режимі.

для цього змішайте 1 чайну ложку лимонної кислоти з 2 чайними ложками оцту та розбавте у 200 мілілітрів води. Налийте цю рідину на пляму і потріть, потім річ можна прати у звичайному режимі. Використання солі: насипте велику кількість солі на забруднене місце та втріть її у тканину. Залиште сіль на плямі щонайменше на 15 хвилин, потім зніміть її і промийте одяг у холодній воді.

насипте велику кількість солі на забруднене місце та втріть її у тканину. Залиште сіль на плямі щонайменше на 15 хвилин, потім зніміть її і промийте одяг у холодній воді. Перекис водню та нашатирний спирт: змішайте рідини у рівних пропорціях, а потім нанесіть на забруднене місце. Залиште настій на плямі й зачекайте, поки він подіє. Потім промийте тканину у воді при температурі 30 градусів.

Зазначимо, що на кольорових речах краще утриматися від використання останнього методу, оскільки він може пошкодити кольори. Для кольорових тканин рекомендується протирати забруднене місце розчином перекису водню з водою у пропорції 1:10.