Как быстро вывести пятна от ягод и фруктов: эффективные лайфхаки

Летом все любят полакомиться свежими ягодами и фруктами, имеющими много витаминов. Однако по неосторожности от них могут появляться пятна на одежде, которые трудно убрать.

Особенно часто это случается с детскими вещами, ведь малыши любят размазать еду по себе. 24 канал подготовил лайфхаки, которые помогут с легкостью избавиться от пятен от ягод и фруктов.

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Прежде всего, помните – если на вашей одежде появились пятна, то их надо удалять как можно быстрее, чтобы вещества не успели "въестся" в ткань.

Однако пятна от ягод и фруктов нужно сначала стирать без мыла, поскольку сок может еще больше закрепиться из-за его действующих веществ.

Как вывести пятна на одежде

С помощью кипятка: вскипятите воду и положите ткань с пятном над сосудом, чтобы загрязненный участок находился ближе к центру. Затем полейте пятно кипятком и постирайте вещь.

вскипятите воду и положите ткань с пятном над сосудом, чтобы загрязненный участок находился ближе к центру. Затем полейте пятно кипятком и постирайте вещь. Использование лимона: если пятно небольшое и еще не успело "въестся" в ткань, лимон может помочь. Протрите загрязненное место его соком, а затем прогладьте через марлю или другую тонкую ткань.

если пятно небольшое и еще не успело "въестся" в ткань, лимон может помочь. Протрите загрязненное место его соком, а затем прогладьте через марлю или другую тонкую ткань. Раствор лимонной кислоты с уксусом: для этого смешайте 1 чайную ложку лимонной кислоты с 2 чайными ложками уксуса и разбавьте в 200 миллилитрах воды. Налейте эту жидкость на пятно и потрите, затем можно стирать вещь в обычном режиме.

для этого смешайте 1 чайную ложку лимонной кислоты с 2 чайными ложками уксуса и разбавьте в 200 миллилитрах воды. Налейте эту жидкость на пятно и потрите, затем можно стирать вещь в обычном режиме. Использование соли: насыпьте большое количество соли на загрязненное место и вотрите его в ткань. Оставьте соль на пятне не менее 15 минут, затем снимите ее и промойте одежду в холодной воде.

насыпьте большое количество соли на загрязненное место и вотрите его в ткань. Оставьте соль на пятне не менее 15 минут, затем снимите ее и промойте одежду в холодной воде. Перекись водорода и нашатырный спирт: смешайте жидкости в равных пропорциях, затем нанесите на загрязненное место. Оставьте настой на пятне и подождите, пока он подействует. Затем промойте ткань в воде при температуре 30 градусов.

На цветных вещах лучше воздержаться от использования последнего метода, поскольку он может повредить цвета. Для цветных тканей рекомендуется протирать загрязненное место раствором перекиси водорода с водой в пропорции 1:10.