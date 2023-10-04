Як виглядати молодшим за свій вік: ці 6 секретів справді діють

Піклуватися про себе потрібно у будь-якому віці. Експертка назвала кілька прийомів, які покращать догляд за своїм тілом і шкірою, та допоможуть зберегти молодість.

Кожен з нас старішає, тому ніхто не повинен відчувати тиску з приводу свого віку. Та це не означає, що можна відмовитися за турботою про своє тіло й шкіру. Експертка Деніз Рабор запропонувала найкращі прийоми й секрети, щоб залишатись молодими надовго.

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Достатнє зволоження

Зволоження – це те, що потрібно не тільки для організму, але й для шкіри. Для цього потрібно пити достатню кількість води, споживати продукти, теж багаті водою. Так шкіра залишається еластичною. Краще обмежувати вживання чаю й кави – це рідини, які зневоднюють організм.

Щоденний догляд за шкірою

Як вже зрозуміло, важливий внутрішній та зовнішній догляд. Використовуйте тоніки й сироватки з гіалуроновою кислотою, ніацинамідом – вони підвищують вміст вологи. Такі засоби потрібно наносити після очищення шкіри та закривати їх зволожувальним кремом. Можна також використовувати засоби з вітаміном С, адже це потужний антиоксидант, який стимулює вироблення колагену та нейтралізує радикали, що призводять до старіння шкіри.

Більше сяйва

У догляді за шкірою важливим кроком є відлущення змертвілих частинок: це очищує пори, вирівнює текстуру, згладжує зморшки та робить шкіру сяйною. Для цього можна використовувати засоби з кислотами.



Догляд за шкірою / Фото Pexels

Не забувайте про SPF

Сонцезахисний крем захистить вашу шкіру від шкідливих променів сонця, які призводять до швидкого старішання. Тому SPF-засіб покращить текстуру шкіри обличчя та її еластичність.

Сон важливіший, ніж здається

Тіло використовує ніч для відновлення – це стосується не лише організму, але й шкіри. У сні кровообіг посилюється, шкіра відновлює колаген та загоює пошкодження. Кожна людина потребує різний час для сну, але стандартом для багатьох є 7 – 9 годин. Не забувайте про це і приділяйте час на природне відновлення. Перед сном можна використовувати засоби з ретинолом, який покращує якість шкіри.

Зменште вплив стресу

Тривога та стрес – невіддільна частина життя, якої ніколи не вдасться позбутися повністю. Саме тому слід навчитися приймати його та справлятися зі стресовими станами. Адже вони впливають на шкіру: викликають запалення, жир починає сильніше вироблятися, гормони стресу розщеплюють колаген у шкірі. Знайдіть те, що допоможе відновитися і покращувати настрій у кожній поганій ситуації.