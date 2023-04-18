Ні краплі жиру: 6 домашніх засобів, які допоможуть відмити кухонну плиту

Кожна господиня, яка часто готує, змушена мити кухонну плиту. Хочеться це зробити якомога швидше. Відчистити плиту можна просто і легко. Яким чином – читайте далі.

Під час приготування їжі кухонна плита постійно забруднюється. Найкраще мити її одразу після закінчення роботи. Але буває так, що краплі жиру чи залишки їжі швидко присихають. Тож як відмити кухонну плиту без надмірних зусиль – дізнавайтесь у матеріалі.

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Як очистити поверхню плити

Є різні способи чистки кухонної плити. Дуже популярними у такій справі є народні засоби. Розповімо про найпоширеніші з них.

Зокрема, можна використати розчин оцту і соди . Починаємо покривати плиту розведеною оцтовою кислотою і насипати зверху соду. Чекаємо кілька хвилин, витираємо забруднення губкою, промиваємо все водою і залишаємо сохнути.

. Починаємо покривати плиту розведеною оцтовою кислотою і насипати зверху соду. Чекаємо кілька хвилин, витираємо забруднення губкою, промиваємо все водою і залишаємо сохнути. Інший спосіб – мильна суміш . Необхідно розчинити трохи мила у двох склянках води. Додаємо таку ж кількість харчової соди. Краще використовувати його гарячим. Можна залишити поверхню в розчині на деякий час. Чистимо все губкою і витираємо насухо.

. Необхідно розчинити трохи мила у двох склянках води. Додаємо таку ж кількість харчової соди. Краще використовувати його гарячим. Можна залишити поверхню в розчині на деякий час. Чистимо все губкою і витираємо насухо. Гарно очищає жир з поверхні гірчичний порошок і сода . Потрібно залити їх водою і нанести на поверхню. Через 15-20 хвилин рекомендовано чистити плиту ганчіркою, промити й висушити. Цей розчин можна зберігати в закритому посуді й користуватися, коли потрібно.

. Потрібно залити їх водою і нанести на поверхню. Через 15-20 хвилин рекомендовано чистити плиту ганчіркою, промити й висушити. Цей розчин можна зберігати в закритому посуді й користуватися, коли потрібно. Є ще один спосіб чистки кухонної плитки. Йдеться про розчин кухонної солі . Треба взяти столову ложку на 2 склянки води, нанести на поверхню і залишити все на ніч. Протягом ночі сіль пом'якшить жир і потім буде набагато легше чистити.

. Треба взяти столову ложку на 2 склянки води, нанести на поверхню і залишити все на ніч. Протягом ночі сіль пом'якшить жир і потім буде набагато легше чистити. Засохлі плями від молока, можна швидко почистити за допомогою активованого вугілля , Треба потовкти таблетки й залити їх водою. А тоді нанести суміш на плями. Через пів години вони розмокнуть і буде легко їх відмити.

, Треба потовкти таблетки й залити їх водою. А тоді нанести суміш на плями. Через пів години вони розмокнуть і буде легко їх відмити. Кавова гуща – чудовий засіб для чищення плити. Потрібно нанести гущу на брудну поверхню, втираючи ганчіркою. Через 2- 3 хвилини змити.

Чистка інших деталей

Решітки. Тут важливо враховувати матеріал, з якого вона зроблена. Наприклад, суху чавунну решітку найбільш вдало чистити під час прожарювання над вогнем. Коли частини гару будуть обсипатися, треба почистити решітку металевою губкою. Варто знати, що розігріту чавунну решітку забороняється мити.

Решітки з емаллю чи з нержавіючої сталі, варто замочити в гарячому мильному розчині з додаванням оцту, соди й гірчиці. Залишити в ньому деталі на кілька годин. Після розмокання решітку буде значно легше почистити залізною щіткою.

У гарячому мильному розчині треба залишити решітки на ніч, якщо жир накопичувався роками. Можна ще додати туди нашатирний спирт чи оцтову кислоту. Протягом ночі жир розтопиться і решітку можна буде помити металевою щіткою чи губкою.

У холодну воду опускати решітки забороняється, бо через це на ній можуть з'являтися тріщини.

Конфорки. Для чистки цих деталей також ідеально підійдуть домашні засоби. Можна залишити їх у мильному розчині, пізніше – почистити губкою. Якщо місця є важкодоступними, краще скористатися ватними паличками чи зубочистками. Миємо чистою водою конфорки та обов'язково витираємо насухо.



Як чистити конфорки / Фото Pixabay

Існує ще один простий спосіб чищення конфорок. Можна розмішати воду з оцтовою кислотою у рівній пропорції, залити їх у цьому розчині та зачекати 5-10 хвилин. Пізніше ретельно миємо їх та висушуємо.