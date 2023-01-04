Жир – не катастрофа: як легко відіпрати масні плями після свят

Жирні плями, без сумнівів, одні з найпроблемніших забруднень тканин, особливо після різдвяних посиденьок. Та і з ними можна впоратися, не застосовуючи агресивних мийних засобів. Читайте, як відіпрати жирні плями з одягу домашніми засобами.

24 канал зібрав продукти та засоби, які допоможуть впоратися із жирними забрудненнями та повернути свіжість улюбленим речам.

Читайте також Як почистити посудомийку: натуральні продукти, які заберуть забруднення

Гель алое вера

Гель алое вера, який часто застосовують у догляді за шкірою, може забрати жир з тканини. Для цього замочіть одяг у гарячій воді, нанесіть гель алое вера на пляму і ретельно втирайте круговими рухами.

Виперіть одяг теплою водою та висушіть його на свіжому повітрі.

Як відчистити жирну пляму з одягу / Фото Unsplash

Кукурудзяний крохмаль

З масними забрудненнями може впоратися і кукурудзяний крохмаль, який абсорбує жир та не залишає плям.

Посипте масну пляму невеликою кількістю кукурудзяного крохмалю і залиште на 15 – 30 хвилин. Почистьте пляму, а потім виперіть одяг як зазвичай. Висушіть природним шляхом.

Лимонний сік

Кислота лимонного соку дуже ефективно справляється з жирними забрудненнями та може легко вивести пляму від масла чи олії.

Промокніть жир на тканині паперовим рушником. Злегка полийте пляму лимонним соком. Залиште одяг на 20 хвилин.

Після цього розчиніть пральний порошок у воді та нанесіть його на пляму. Почистьте пляму щіткою та прополощіть одяг.

Як відчистити жирну пляму з одягу / Фото Unsplash

Яблучний оцет

Оцет теж добре справляється з таким типом забруднення. Лиш треба бути обережними – оцет може негативно вплинути на саму тканину, тож спочатку протестуйте його на внутрішніх швах.

Полийте пляму яблучним оцтом. Розітріть засіб, щоб він проник в тканину, і залиште на 15 хвилин. Потім виперіть одяг, як зазвичай, відповідно до інструкцій на етикетці.

Як відчистити жирну пляму з одягу / Фото Unsplash

Зубна паста

За допомогою зубної пасти теж можна позбутися набридливих плям. Та зверніть увагу – зубна паста добре підходить лише для світлих чи білих речей. Тканину іншого кольору паста може вибілити чи пошкодити.

Нанесіть невелику кількість зубної пасти на пляму. Ретельно потріть тканину щіткою та після цього прополощіть одяг холодною водою. Повторюйте процедуру, поки пляма не зникне.

Як відчистити жирну пляму з одягу / Фото Unsplash

Газована вода

Звичайна газировка теж може вивести жирні плями та повернути забруднену річ до життя. Налийте газовану воду на пляму або занурте в неї частину одягу. Ретельно потріть пляму. За необхідності знову налийте на місце забруднення воду. Виперіть одяг як зазвичай і висушіть.

Як відчистити жирну пляму з одягу / Фото Unsplash