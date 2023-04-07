Відсутність бруду вас вразить: як помити підлогу, щоб вона залишалась чистою довше

Прибирання є невід'ємною рутинною справою кожного. Пил осідає на поверхнях доволі швидко, тому його треба часто витирати. Є певні секрети, як сповільнити цей процес.

Миття підлоги – звична справа, яка робить наш дім чистим. Проте, коли втомлений приходиш після роботи, так не хочеться починати прибирання. 24 Канал підготував для вас поради, як зробити миття підлоги простішим заняттям.

До теми Аж блищатиме: як відмити ванну від жовтизни й бруду

Як швидко і якісно помити підлогу

Залиште в одному місці всі засоби для миття підлоги. Зокрема, відро з водою, швабру, мийні засоби.

всі засоби для миття підлоги. Зокрема, відро з водою, швабру, мийні засоби. Перед тим, як почати мити підлогу, заберіть з неї усі предмети, що можуть заважати. Так ви отримаєте доступ до усіх закутків.



Як швидко і якісно помити підлогу / Фото Pexels

Позбирайте усе сміття , яке лежить на підлозі, щоб не розносити його шваброю.

, яке лежить на підлозі, щоб не розносити його шваброю. Використовуйте спеціальні засоби для миття підлоги , які мають компоненти, що освіжають поверхню. Не треба змішувати кілька засобів, щоб не було зайвої намиленості.

, які мають компоненти, що освіжають поверхню. Не треба змішувати кілька засобів, щоб не було зайвої намиленості. Мити підлогу починайте з кутків і плавно переходьте звідти до центру кімнати. Тоді миття буде рівномірним і не з'являтимуться зайві смуги на підлозі.

починайте з кутків і плавно переходьте звідти до центру кімнати. Тоді миття буде рівномірним і не з'являтимуться зайві смуги на підлозі. По потребі змінюйте воду, щоб не замащувати брудом інші поверхні.

щоб не замащувати брудом інші поверхні. Коли завершили, дайте час їй висохнути й не поспішайте ходити по ній. Тоді не буде плям або відблисків.

Повертайте усі предмети й меблі на місце, аж коли поверхня повністю висохла.

Корисні поради

Замість хімічних засобів, можна використати домашні засоби. Це лимонний сік, оцет чи соду. Їх потрібно розбавити водою.

Якщо ви маєте домашніх тварин, тоді перед миттям підлоги треба спочатку позбирати все волосся.

Щоб позбутися бруду, рекомендовано спершу пропилотяжити підлогу і тоді аж мити. Бо інакше ви будете розмащувати бруд по поверхні.

Щоб підлога довше залишалась чистою, додавайте до води трохи солі.

Автор: Вікторія Козар