Як розпочати Новий рік: 7 порад, які допоможуть з легкістю зустріти новорічну ніч

2022 рік добігає кінця і це чудова можливість, щоб позбутися всього зайвого. Залишаючи все непотрібне, вам буде значно легше зустрічати Новий рік. Про те, що саме варто зробити до початку 2023 року й чого не варто робити у новорічну ніч – читайте далі у матеріалі.

Напередодні Нового року увесь світ спокійно підсумовує свої здобутки й складає план на наступний рік. Однак для українців цьогоріч зовсім все по-іншому. У нашій країні йде війна і найзаповітніша мрія для кожного з нас – це перемога й мирне небо. І, попри все, ми щиро віримо у диво, яке неодмінно відбудеться у 2023 році.

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Для того, щоб ви могли підняти собі настрій і йшли впевненим кроком у Новий рік, редакція 24 каналу склала список приємних та корисних порад, які важливо зробити перед 1 січнем.

Топ-7 порад, які допоможуть з легкістю зустріти Новий рік

Підбийте підсумки року й складіть план на наступний рік

Виділять час для особистих роздумів та рефлексій. Попри надзвичайно складний рік все-таки спробуйте проаналізувати, що вдалося зробити, а що не вийшло. Виділіть ті зміни, якими ви справді задоволені, а якими – ні. Пропишіть, щоб хотіли б змінити в наступному році і як це зробити.

Зробіть собі подарунок

Ви заслуговуєте на здійснення навіть дуже маленьких мрій. І зовсім не обов'язково, щоб їх здійснював хтось інший, ви можете це зробити самостійно, адже ви заслуговуєте на найкраще.

Якщо ви давно хотіли купити собі якусь прикрасу, нову техніку чи цікаву подорож – зробіть це зараз. Не чекайте кращого моменту. Якщо не зараз, то коли?

Позбудьтеся боргів

Ніщо так не пригнічує, як якийсь борг перед собою чи перед кимось. Подумайте, чи не забули ви про обіцянки, які давали і якщо це можливо, то виконайте їх до Нового року. Також можливо у вас є грошові борги, то радимо скласти детальний план їх повернення.

Відпустіть минуле

Варто зустрічати Новий рік без образ та жалю. Треба пробачити іншим людям й попросити вибачення у тих, кого ви могли образити. Не варто сильно триматися за минуле, адже воно перешкоджає майбутньому. Відпустіть усіх погані думки й розпочніть Новий рік 2023 із чистого аркуша.

Прийміть рішення бути щасливими

Наше життя залежить перш за все від нас самих. І навіть у випробовуваннях можна знайти радість та побачити світлі миті. Зробіть рішення, бачити щастя навіть в дрібницях і не дозволяти проблемам засмучувати себе. Також не забувайте дякувати за все, що ви маєте у своєму житті.

Важливі поради, які допоможуть з радістю зустріти Новий рік / Фото Canva

Що не можна робити на Новий рік