Як прожити кілька днів без світла: поради на випадок відключення енергії

Внаслідок обстрілів російських окупантів багато українців могли залишитися без світла. Щоб комфортно перечекати відключення електроенергії, важливо бути готовими до цього.

24 канал з'ясував, що треба мати, аби перечекати довготривале відключення світла та комфортно пережити перебої.

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Покупка генератора

Якщо ви живете у приватному будинку, можна придбати особистий генератор на дизпаливі, який може покрити потреби будинку. Його приблизна вартість – від 15 тисяч гривень, тож, якщо ви можете дозволити собі такі витрати, генератор буде вигідним та розумним капіталовкладенням.

На жаль, якщо ви живете у багатоквартирному будинку, купити генератор майже нереально. Щоб закрити потреби стандартної багатоповерхівки, потрібно щонайменше 700 тисяч гривень. Тому мешканцям багатоквартирних домівок треба шукати інші можливості комфортно перечекати блекаут.

Як пережити відключення світла / Фото Unsplash

Що треба мати на випадок відключення світла

На випадок тимчасового вимкнення електроенергії чи планових робіт, варто запастися речами першої необхідності.

Серед них:

Свічки, лампи на батарейках чи USB – за допомогою них у вашій оселі буде відносно світло та тепло. Також можна придбати ліхтарики чи лампи, які заряджаються від сонячного світла.

– за допомогою них у вашій оселі буде відносно світло та тепло. Також можна придбати ліхтарики чи лампи, які заряджаються від сонячного світла. Вода – водопостачання напряму залежить від електроенергії, тому вода може пропасти одразу після енергії. Наберіть у вільні пляшки та усі можливі закриті ємності. Питну та технічку воду позначте маркером на ємності чи стікерами.

– водопостачання напряму залежить від електроенергії, тому вода може пропасти одразу після енергії. Наберіть у вільні пляшки та усі можливі закриті ємності. Питну та технічку воду позначте маркером на ємності чи стікерами. Газовий пальник – якщо у вас індукційна плита або електричні конфорки, важливо мати варіант для перестраховки – на пальнику ви зможете приготувати чи розігріти їжу, а від його тепла – зігрітися.

Як пережити відключення світла / Фото Unsplash

Портативні зарядки – підготуйте павербанки, батарейки різних розмірів, та інші пристрої, які можуть бути корисними. Щоб зарядити телефон, можна використовувати автомобільний акумулятор, а деякі портативні музичні колонки також можуть підзарядити батарею вашого гаджету. Можна придбати невеликі сонячні батаре ї, які забезпечать енергією щонайменше ваші пристрої.

– підготуйте павербанки, батарейки різних розмірів, та інші пристрої, які можуть бути корисними. Щоб зарядити телефон, можна використовувати автомобільний акумулятор, а деякі портативні музичні колонки також можуть підзарядити батарею вашого гаджету. Можна придбати невеликі ї, які забезпечать енергією щонайменше ваші пристрої. Теплі речі – підготуйте теплий одяг, ковдри та взуття, які допоможуть пережити перебої з теплом. Також можна зробити саморобні грілки з пластикових пляшок та гарячої води.

Як пережити відключення світла / Фото Unsplash